Beypazarı Belediyesi, kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağlayacak

Beypazarı Belediye Başkanlığı ve Beypazarı İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle ilçede kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması konusunda bir sosyal yardım projesi gerçekleşiyor.



İlçedeki hayırsever vatandaşların kestikleri kurbanlardan pay dağıtımı hususunda Beypazarı Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı, verilecek olan payları toplayarak yıl içerisinde yapılan sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek olarak ulaştıracak.



Bayram boyunca devam edecek projede belediye ekipleri vatandaşların getireceği payları ilçe mezarlığı yanında bulunan Küçük Hafız Şakir Zeyrek Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezinde toplayacak.

Kurban paylarını verecek vatandaşlar Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine ulaşılması halinde verilecek olan payları vatandaşların evlerinden alacaktır.