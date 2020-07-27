27 Tem 2020 - 14:18- Gündem

Rusya ile uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak bir dizi önlemle 1 Ağustos 2020 itibari ile başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don’dan Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya’dan tatil bölgelerine doğru uçuşların ise 10 Ağustos 2020’den itibaren yapılacağını ve Antalya, Bodrum ve Dalaman Havalimanları ile olacağını açıkladı.