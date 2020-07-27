Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 428 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 428,20 liradan, 2 bin 820 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 841 liradan, 390,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 394,30 liradan, 2 bin 756 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 776 liradan, bin 378 liradan alınan Yarım Ziynet bin 388 liradan ve 689 liradan alınan Çeyrek Ziynet 694 liradan satıldı.

(İHA)