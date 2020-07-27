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27 Tem 2020 - 18:36- Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,31’lik yükselişle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,31’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3,66 puanlık artışla 1.195,67 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 18,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,20 değer kaybederken holding endeksi de 0,24 arttı.

(İHA)

27 Tem 2020 - 18:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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