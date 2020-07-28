Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 428,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 429 liradan, 2 bin 826 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 847 liradan, 391 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 395 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 780 liradan, bin 380 liradan alınan Yarım Ziynet bin 390 liradan ve 690 liradan alınan Çeyrek Ziynet 695 liradan satılıyor.

(İHA)