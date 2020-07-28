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28 Tem 2020 - 13:16- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 429 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 428,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 429 liradan, 2 bin 826 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 847 liradan, 391 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 395 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 780 liradan, bin 380 liradan alınan Yarım Ziynet bin 390 liradan ve 690 liradan alınan Çeyrek Ziynet 695 liradan satılıyor.

(İHA)

28 Tem 2020 - 13:16 İHA İstanbul- Ekonomi

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