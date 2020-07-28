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28 Tem 2020 - 18:46- Ekonomi

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa, günü yüzde 3,59’luk düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,59’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 42,98 puanlık azalışla 1.152,70 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi de 4,24 değer kaybetti.

(İHA)

28 Tem 2020 - 18:46 İHA İstanbul- Ekonomi

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