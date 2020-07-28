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28 Tem 2020 - 21:01- Sağlık

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 645’e yükseldi. Bugün toplam 47 bin 412 test yapılırken, 963 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227 bin 982 oldu. Bugün bin 92 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 211 bin 561’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 403, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 280 olduğu açıklandı.

“Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

28 Tem 2020 - 21:01 İHA Ankara- Sağlık

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