Dışişleri Bakanlığından Lübnan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye’ye ilişkin iddiaları hakkındaki soruya, “Lübnanlı bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilen, ülkemizin Lübnan’ın kuzeyinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine destek verdiği ve Lübnan’ın bu bölgesinde nüfuz alanını geliştirme amacı güttüğü şeklindeki iddialar izandan yoksundur. Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir.
Türkiye, Lübnan’ın birlik ve bütünlüğü ile huzur ve istikrarına büyük önem atfetmekte olup, sözkonusu iddialarda bulunanlar esasen kimlerin Lübnan’ı arka bahçesi olarak gördüğünü ve bu ülkenin içişlerine müdahale ettiğini gayet iyi bilecek konumdadırlar” cevabını verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.