2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında Selekler Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıda esnaflık yapan Yılmaz Dağ’ın iş yerine gelen M.I., sazını satmak istedi. Dağ, sazla ilgili işlemleri yaparken M.I. iş yerinin kapısının önüne çıktı. O sırada Yılmaz Dağ’ın 2 buçuk yaşındaki oğlu M.K.D., ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğun yanına yaklaşarak neden ağladığını soran ve sevmeye çalışan M.I., M.K.D.’yı kucağına alıp iş yerinin önünden koşmaya başladı. Yaklaşık 5 adım uzaklaşan M.I.’nın kucağında oğlunu gören anne, çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. elini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ’a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, polis merkezine giderek M.I.’dan şikayetçi oldu.

“KAMERALAR KAYITTAYDI”

Öte yandan, şahsın kapı önündeki çocuğu kucağına alması, yürümesi, annenin oğlunu alması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ, “Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu fark eden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, ’ne yapıyorsun’ diye soruyor. M.I. da, ’ne oldu sevdik, şaka yaptık’ diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk. ” dedi.

Ailenin şikayetçi olması üzerine M.I. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yeni Kapı Polis Merkezindeki ifadesinde M.I, "Çocuğu sevmek istedim. Başka bir amacım yoktu. Yanlış anlaşıldım." dediği öğrenildi. Şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ maddesinden tutuklandı.