Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,49’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 17,15 puanlık azalışla 1.135,55 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi de 1,31 değer kaybetti.
29 Tem 2020 - 19:01- Ekonomi
Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa, günü yüzde 1,49’luk düşüşle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.