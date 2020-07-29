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29 Tem 2020 - 20:41- Gündem

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 659’e yükseldiğini açıkladı.

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Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi TBMM’de kabul edildi.

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Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırı davasında yeni gelişme

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldırıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında verilen, hükmün açıklanması kararını yer olmadığı gerekçesiyle kaldırdı.

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Korona salgını gölgesinde Hac ibadeti

Suudi Arabistan, korona virüs salgını gölgesinde yapılacak olan hac ibadeti için yurt dışından hacı adaylarını kabul etmiyor. Ülkede yaşayan Azerbaycanlı Zilkin, hac ibadeti için Mekke’ye geldi.

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“Sümele Manastırı Türkiye’nin her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının örneği"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının, koruduğunun, güzelleştirdiğinin somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz. Eğer biz iddia veya ima edildiği gibi diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık 5 asırdır elimizde olan bu manastırın yerinde şu anda yeller eserdi” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Müslüman dini liderlere Ayasofya mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman dini liderlerine gönderdiği Ayasofya mektubunda, “Ayasofya’nın dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır” dedi.

(İHA)

29 Tem 2020 - 20:41 İHA İstanbul- Gündem

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