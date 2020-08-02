Kahramanmaraş'ta vahşet! Karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldürdü, kayınvalidesini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Ali Yavuz (38) boşanma aşamasında olan ve Fatih Mahallesi'nde annesinin yanında yaşayan eşi Sevgi Yavuz'un (28) yanına gitti. Burada eşler arasında iddiaya göre kredi çekme ve para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Yavuz, eşine tüfekle ateş etti, kayınvalidesi Dürdane Durur'u da tüfeğin dipçiğiyle yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan Sevgi Yavuz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dürdane Durur ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.