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04 Ağu 2020 - 10:37- Ekonomi G: 04 Ağu 2020 - 10:38

Borsa, güne yükselişle başladı - 4 Ağustos 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesi açılışta yüzde 1,20 artışla 1.140,39 puana yükseldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesi açılışta yüzde 1,20 artışla 1.140,39 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 13,50 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 1.140,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 1,45 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bayram tatili öncesi, arife günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana geriledi.

Analistler, KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs salgınının tedavisine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

04 Ağu 2020 - 10:37 AA İstanbul- Ekonomi

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