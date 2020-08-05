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05 Ağu 2020 - 10:30- Siyaset G: 05 Ağu 2020 - 10:31

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının birinci yılına ilişkin açıklama

"Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir’deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığını ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın, Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümü hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir’deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir."

- Geçen sene Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
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05 Ağu 2020 - 10:30 AA Ankara- Siyaset

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