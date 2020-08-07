Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Ağu 2020 - 15:24- Spor G: 07 Ağu 2020 - 15:25

Son Dakika! TBF, liglerin başlangıç tarihini açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, federasyonun internet sitesinde yer alan protokolün, çok kapsamlı ve güçlü iletişim kurularak hazırlandığı belirtildi. Detaylı ve titiz bir şekilde tüm kurumların alması gereken tedbirlerin, TBF Sağlık Kurulunun önerisiyle protokolde açıkça anlatıldığı ifade edildi.

Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı. Protokole göre, ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de start alacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor.

- Bütün ihtimaller düşünüldü

TBF, yayımladığı protokolle liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli senaryoları da paylaştı.

Bütün alternatiflerin hazırlandığı protokole göre, eğer ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde müsabakalar süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" (2. Etap) devreye girecek. 2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanması durumunda, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilmesi durumunda tarih daha sonra açıklanacak.

2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi bir
etapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek.

Diğer ligler için de bu prosedür geçerli olacak.

- Hazırlık maçları 1 Eylül'de başlayacak

TBF, yayımladığı protokolle kulüplerin hazırlık maçı takvimini de belirledi.

Buna göre, çalışmalarına başlayacak kulüpler, 1 Eylül'den itibaren hazırlık maçı organize edebilecek.

- 48 saat önce test yapılacak

TBF, maçlardan önceki Kovid-19 testlerinin kurallarını da açıkladı.

Teknik heyet, sporcular ve saha görevlileri, maçlardan 48 saat önce Kovid-19 testine girecek. Test sonuçlarına göre maçların ertelenme kriterleri de bu protokolde belirlendi.

07 Ağu 2020 - 15:24 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gökhan Gönül yeniden Fenerbahçe'de mask
Gökhan Gönül yeniden Fenerbahçe'de
Son Dakika! Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de mask
Son Dakika! Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'nden TFF'ye tepki! mask
Fenerbahçe'nden TFF'ye tepki!
Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti mask
Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti
Futbol camiasından Malatya'ya geçmiş olsun mesajı mask
Futbol camiasından Malatya'ya geçmiş olsun mesajı
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi mask
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı mask
Ankara'da Kovid-19 hastaları arttı, İl Sağlık Müdürlüğü yeni kararlar aldı
Ankara'da bir kadın cinayeti daha! mask
Ankara'da bir kadın cinayeti daha!
Çocuğun cansız bedeni sulama kuyusunda bulundu! mask
Çocuğun cansız bedeni sulama kuyusunda bulundu!
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi mask
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Soylu açıkladı mask
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Soylu açıkladı
Silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü mask
Silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi öldü

GALERİ

Feci kaza! Kadın sürücü park halindeki tıra çarptı - Video Haber mask
Feci kaza! Kadın sürücü park halindeki tıra çarptı - Video Haber
Cani adam, oğlu ve gelinini öldürdü - Video Haber mask
Cani adam, oğlu ve gelinini öldürdü - Video Haber
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Video Haber mask
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Video Haber
Otomobil ile kamyonetin karıştığı feci kaza! - Video Haber mask
Otomobil ile kamyonetin karıştığı feci kaza! - Video Haber
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Diyarbakır Valiliğine ziyaret mask
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Diyarbakır Valiliğine ziyaret
Van Gölü sahilleri atlı jandarma birliğine emanet - Video Haber mask
Van Gölü sahilleri atlı jandarma birliğine emanet - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL