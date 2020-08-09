Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçecek.
Sezonu dün açan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.