Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Ağu 2020 - 14:25- Asayiş G: 11 Ağu 2020 - 14:36

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşini tinerle yakmıştı! O cani yakalandı mask
Kardeşini tinerle yakmıştı! O cani yakalandı
İçişleri Bakanlığı bildirdi! Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu mask
İçişleri Bakanlığı bildirdi! Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber mask
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber
Birinci kattan düştü, öldü! mask
Birinci kattan düştü, öldü!
MSB açıkladı! 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı! mask
MSB açıkladı! 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı!
Kuyumcuda dehşet! Biri kadın kılığında 2 şüpheli... mask
Kuyumcuda dehşet! Biri kadın kılığında 2 şüpheli...
AK Parti İlçe Başkanının oğlu hayatını kaybetti mask
AK Parti İlçe Başkanının oğlu hayatını kaybetti
Konya'da korkunç cinayet! mask
Konya'da korkunç cinayet!
Sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 3 yaralı mask
Sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika! Ankara'da FETÖ soruşturması mask
Son Dakika! Ankara'da FETÖ soruşturması

11 Ağu 2020 - 14:25 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 3 yaralı mask
Sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 3 yaralı
Feci trafik kazası: 11 yaralı mask
Feci trafik kazası: 11 yaralı
Ankara'da ekipler harekete geçti! Yargıtayda önemli kişilerin... mask
Ankara'da ekipler harekete geçti! Yargıtayda önemli kişilerin...
İçişleri Bakanlığı: "Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi" mask
İçişleri Bakanlığı: "Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Atyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı! mask
Atyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü! mask
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü!
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü mask
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü mask
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü

GALERİ

Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber mask
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber mask
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü mask
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü
Ankara'da şehir hayatının stresini geride bırakmak isteyenlerin adresi: Karagöl Tabiat Parkı mask
Ankara'da şehir hayatının stresini geride bırakmak isteyenlerin adresi: Karagöl Tabiat Parkı
Cenazeleri, ailelerine teslim edildi - Video Haber mask
Cenazeleri, ailelerine teslim edildi - Video Haber
Arazide yaralanan kişi ambulans helikopterle alınamayınca... - Video Haber mask
Arazide yaralanan kişi ambulans helikopterle alınamayınca... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL