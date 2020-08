11 Ağu 2020 - 18:08- Belediyeler

CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

"Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır, uluslararası hukuktan kaynaklanan ve bundan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten, dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur" "Mahalli idare seçimleri bittikten sonra açıkça ifade ettik, biz her an erken seçim olacakmış gibi hazırız. Bununla ilgili gündemimizi de zamanlamamıza uygun olarak yürütüyoruz"