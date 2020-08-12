Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Ağu 2020 - 15:31- Asayiş G: 12 Ağu 2020 - 15:41

Cinnet evi mühürlendi! Vali yardımcısının katlettiği avukat için gözyaşları sel oldu

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin öldürdüğü avukat erkek kardeşi Altuğ P. için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
+3
Video için play'e tıklayın

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin öldürdüğü avukat erkek kardeşi Altuğ P. için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Tolga P. tarafından dün gece saatlerinde tabancayla öldürülen Altuğ P. ve annesi İkbal P'nin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Avukat Altuğ P'nin cenazesi, tören için Adana Adliyesi önüne getirildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, öz geçmişi okunan ve tabutunun üzerine avukat cübbesi bırakılan Altuğ P. için düzenlenen törende, meslektaşlarının, baronun tiyatro topluluğunda da bulunduğunu, birçok oyunda rol aldığını söyledi.

Altuğ P'nin renkli ve neşeli bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Küçük, "Ruhunda, yapısında sanat aşkı vardı. Onu çok özleyeceğiz, hiç unutmayacağız. İsminin ölümsüzleşmesi noktasında baromuzun gereğini yapacağını da şimdiden ifade etmek isterim. Bu kayıp bizler için çok büyük şok oldu. Üzüntümüzü uzun zaman üzerimizden atamayacağız." ifadesini kullandı.

Törende, ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

- Mersin'de defnedilecekler

Altuğ P. ve annesi İkbal P'nin cenazeleri, törenin ardından Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

Anne ve oğlunun cenazesinin, Hacıhamzalı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev mühürlendi.

Görgü tanığı olarak ifadesi alınan baba Şeref P. de bazı eşyalarını alarak evden ayrıldı.

Gözaltındaki Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Meydanda Cinayet! Şüpheli gözaltına alındı mask
Meydanda Cinayet! Şüpheli gözaltına alındı
Akrabalar arası alacak verecek meselesi kanlı bitti! mask
Akrabalar arası alacak verecek meselesi kanlı bitti!
5 Ocak'ta kayboldu, hala bir ize rastlanmadı! mask
5 Ocak'ta kayboldu, hala bir ize rastlanmadı!
Ankara'da silahlı soygun dehşeti! mask
Ankara'da silahlı soygun dehşeti!
Ailesi perişan! Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor mask
Ailesi perişan! Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Çorum'da facia! 4'ü çocuk 5 kişi can verdi! mask
Çorum'da facia! 4'ü çocuk 5 kişi can verdi!
Parçalara ayırırken böyle yakalandılar! mask
Parçalara ayırırken böyle yakalandılar!
Kan donduran olay! Otomobilin içinde arkadaşını... mask
Kan donduran olay! Otomobilin içinde arkadaşını...
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber mask
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber
Karı koca, feci şekilde can verdi! mask
Karı koca, feci şekilde can verdi!

12 Ağu 2020 - 15:31 AA Adana- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erzincan'da iki ayrı feci kaza! 1'i ağır, 5 yaralı mask
Erzincan'da iki ayrı feci kaza! 1'i ağır, 5 yaralı
Ailesi perişan! Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor mask
Ailesi perişan! Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Parçalara ayırırken böyle yakalandılar! mask
Parçalara ayırırken böyle yakalandılar!
Kan donduran olay! Otomobilin içinde arkadaşını... mask
Kan donduran olay! Otomobilin içinde arkadaşını...
Kahreden haber! Otomobilin içinde yanarak can verdi mask
Kahreden haber! Otomobilin içinde yanarak can verdi
Karı koca, feci şekilde can verdi! mask
Karı koca, feci şekilde can verdi!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım mask
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü! mask
Flaş! Askeri birliğe saldırı: 7 ölü!

GALERİ

Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu mask
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber mask
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber
Vali Yardımcısı annesi ve erkek kardeşini öldürdü! - Video Haber mask
Vali Yardımcısı annesi ve erkek kardeşini öldürdü! - Video Haber
En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber mask
En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber mask
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber mask
Uzmanından Kovid-19 salgınında "hareketsiz kalmayın" önerisi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL