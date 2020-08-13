Bir köy daha karantinaya alındı

Burdur'da bir köy, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Hacılar köyünde iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslıların bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
Görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatıldığı köydeki vakalarla teması tespit edilenlere de 14 günlük ev karantinası uygulandı
Testi pozitif çıkan iki hasta ise Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.