Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Ağu 2020 - 09:11- Gündem G: 13 Ağu 2020 - 09:12

Bir köy daha karantinaya alındı

Bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Burdur'da bir köy, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Hacılar köyünde iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslıların bulunması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatıldığı köydeki vakalarla teması tespit edilenlere de 14 günlük ev karantinası uygulandı

Testi pozitif çıkan iki hasta ise Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

13 Ağu 2020 - 09:11 AA Burdur- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti mask
Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti
Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi... mask
Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi...
Muş Belediye Başkanından Kötü Haber! mask
Muş Belediye Başkanından Kötü Haber!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''Asla unutmayacağız" mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ''Asla unutmayacağız"
O ilde vaka sayısıyla birlikte ev karantinaları da arttı! mask
O ilde vaka sayısıyla birlikte ev karantinaları da arttı!
Ankara'da koronavirüs tedbirleri denetlendi... Çankaya'da uygulamalar yoğunlaştırıldı mask
Ankara'da koronavirüs tedbirleri denetlendi... Çankaya'da uygulamalar yoğunlaştırıldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti! mask
Aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti!
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor? mask
Flaş Gelişme! Koronavirüs kabusu sona mı eriyor?
Kayseri'de kardeş cinayeti! mask
Kayseri'de kardeş cinayeti!
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı mask
Dehşet verici olay! Sevgilisini ve kendini Ağaç kesme motorunun benzini ile yaktı
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım mask
Son Dakika! Bakanlık harekete geçti! Sorunu ortadan kaldıracak adım
ORC'nin Büyük Seçim Anketi Yayınlandı! MHP'den Beklenen Süpriz... mask
ORC'nin Büyük Seçim Anketi Yayınlandı! MHP'den Beklenen Süpriz...

GALERİ

Bariyere çarpan sürücü araçta sıkıştı! - Video Haber mask
Bariyere çarpan sürücü araçta sıkıştı! - Video Haber
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu mask
Bir vaat daha hayata geçiriliyor: Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber mask
Adana merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu! - Video Haber
Vali Yardımcısı annesi ve erkek kardeşini öldürdü! - Video Haber mask
Vali Yardımcısı annesi ve erkek kardeşini öldürdü! - Video Haber
En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber mask
En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber mask
Ankara'da iş görüşmesi için çağrılan kişi kaçırıldı! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL