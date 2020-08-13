İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli ve Denizköy açıklarında lastik botların içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Denizköy açıklarındaki 46, Bademli açıklarındaki 57 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.