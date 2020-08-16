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16 Ağu 2020 - 14:17- Siyaset G: 16 Ağu 2020 - 14:26

AK Parti'li Akdoğan: ''Adaylıktan azledilmelidir"

"Biden, ya ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın ivedilikle adaylıktan istifa etmesi veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmesi gerektiğini belirtti.

Akdoğan, Biden'ın açıklamalarına Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.

Yalçın Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi ABD'de başkanla ilgili iki defa azil soruşturması yapıldı. Bunların ikisi de ABD seçimlerine müdahale iddiası taşıyordu. Bir tanesi Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, ikincisi Biden'la ilgili Ukrayna'da dava açılmasını zorlayarak yine ABD seçimlerine müdahale iddiasıydı. Benzer bir şekilde Biden, Türkiye'de siyasete ve seçimlere müdahale ediyor. Bu yüzden ya ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir."
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16 Ağu 2020 - 14:17 AA Ankara- Siyaset

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