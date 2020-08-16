AK Parti'li Akdoğan: ''Adaylıktan azledilmelidir"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın ivedilikle adaylıktan istifa etmesi veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmesi gerektiğini belirtti.
Akdoğan, Biden'ın açıklamalarına Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.
Yalçın Akdoğan, şunları kaydetti:
"Bilindiği gibi ABD'de başkanla ilgili iki defa azil soruşturması yapıldı. Bunların ikisi de ABD seçimlerine müdahale iddiası taşıyordu. Bir tanesi Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, ikincisi Biden'la ilgili Ukrayna'da dava açılmasını zorlayarak yine ABD seçimlerine müdahale iddiasıydı. Benzer bir şekilde Biden, Türkiye'de siyasete ve seçimlere müdahale ediyor. Bu yüzden ya ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.