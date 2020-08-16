Erkek Cinayeti! Pikniğe giden adam genç kadın tarafından...

Karaman’da bir kişi tartıştığı kadın tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, Ömer Köfün (36) arkadaşlarıyla Karaman-Bucakışla yolu Morcalı köyü yakınlarında piknik yaparken, yanlarına gelen Seher E. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Seher E, yanında getirdiği av tüfeğiyle Köfün'e ateş etti.
Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köfün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Seher E, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köfün'ün cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.