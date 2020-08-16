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16 Ağu 2020 - 21:14- Asayiş G: 16 Ağu 2020 - 21:15

Erkek Cinayeti! Pikniğe giden adam genç kadın tarafından...

Karaman’da bir kişi tartıştığı kadın tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Karaman’da bir kişi tartıştığı kadın tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Ömer Köfün (36) arkadaşlarıyla Karaman-Bucakışla yolu Morcalı köyü yakınlarında piknik yaparken, yanlarına gelen Seher E. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Seher E, yanında getirdiği av tüfeğiyle Köfün'e ateş etti.

Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köfün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Seher E, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köfün'ün cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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16 Ağu 2020 - 21:14 AA Karaman- Asayiş

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