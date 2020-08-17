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17 Ağu 2020 - 19:55- Yaşam G: 17 Ağu 2020 - 21:02

Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Tablo! O İlçelerde Yaşayanlar Büyük Risk Altında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınına dair Türkiye verilerini paylaştı. Söz konusu verilere göre vaka artışı devam ediyor. 2. dalganın gelme riskinden her seferinde bahsedilse de; mevcut verilere göre çoktan gelmiş görünüyor. Bugünkü verilere göre Türkiye genelinde; 1.233 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 1.002 kişi iyileşti ve 22 kişi hayatını kaybetti.

Enver Yılmaz
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Türkiye geneli virüs haritası yayınlanırken, Ankara haritası da yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve Türk milletinin hizmetine sunduğu Hayat Eve Sığar isimli uygulamanın verileri, kısa zaman önce güncellendi ve kentlerdeki güncel durum paylaşıldı. Yapılan güncellemeyle Ankara halkı büyük şok yaşadı. Özellikle birkaç ilçede görülen yoğunluk oldukça korku ve panik havası yarattı. İşte Ankara'da Koronavirüste son durum. 

İlçe İlçe Ankara

Türkiye'nin en büyük 2.şehri olarak adından bahsettiren ve dolayısıyla risk açısından en yüksek 2. riske sahip olan Ankara'da; koronavirüs önlemleri iyice gevşetilmiş durumda. Halkın büyük bölümü değil sosyal mesafeyi önemsemek, maske dahi takmazken ortaya çıkan veriler; bunun tamamıyla yanlış olduğunu ortaya koydu.

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde kalanları direkt olarak yakından ilgilendiren o tablo aşağıda verildiği gibi. Söz konusu tablo vaka yoğunluğunu gösteriyor.

Ankara'da koronavirüs haritası 16 farklı bölgede aşağıda görüldüğü gibi. 

Söz konusu tablolarda renkler, vaka yoğunluğu ve riskleri gösteriyor. 

Buna göre kırmızı alanlar en riskli alanları gösteriyor. 

Sarı alanlar bir tık daha düşük riskli alanları gösteryor. 

Yeşil alanlar, kırmızı ve sarıdan sonra geliyor ve 3.riskli bölgeleri gösteriyor. 

Turkuaz bölgeler, riskin az olduğu bölgeleri işaret ediyor. Fakat bu azlık "orta seviyede" bir azlık.

Mor bölgeler ise, diğer bölgelere göre riskin en az olduğu bölgeleri gösteriyor. 

Herhangi bir renkle işaretlenmeyen alanlar ise risk teşkil etmeyen alanları gösteriyor. 

Fakat her ne kadar risk teşkil etmeyen olan alan olarak nitelense de; her yerin risk teşkil ettiği bilgisinin akıldan çıkarılmaması gerekiyor. 

Aileyle dahi bir arada olurken sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi hayati önem taşıyor. 

Özellikle toplu taşıma kullanırken, düzenli olarak dezenfektan kullanmaya ve maskesiz binmemeye, binildiğinde de maskenin burun açık kalacak şekilde kapatılmamasına, tamamen ağız ve burnu sarmasına özen göstermek gerekiyor. 

Gerekli önlemlerin alınmasıyla tüm Ankara hep birlikte aşabileceğiniz koronavirüs için, hem kendimizi hem de çevremizi düzeltmeye ve ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu bilmemiz gerekiyor. 
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17 Ağu 2020 - 19:55 - Yaşam

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