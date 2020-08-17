Ankara'dan PKK'ya Karşı Titreten Plan! Tüm Aşiret Reisleri Bir Araya Geldi ve O Planı Oluşturdu...

PKK'nın; Deyrizor'da aşiret liderlerini infaz etmesi çok büyük tepki oluşturdu. Bölücü terör örgütünün git gide artış gösteren baskısı, asimilasyonu ve bunlarla birlikte, bölgede bulunan demografik yapıya yönelik gösterdiği hain hamleler ve aşiret reislerine gerçekleştirilen son suikastlerin tamamı Ankara'da toplantı konusu oldu.

AK Parti Eski Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın ev sahipliğinde toplanan aşiret liderlerinin 11'i de; Suriye'nin en önde gelenleri.

"Yekvücut Olundu"

Kaplan, toplantıyla ilgili olarak; PKK'nın aşiret liderlerine yönelik gerçekleştirdiği katletme hareketinden sonra tüm aşiret liderlerinin tekvücut haline geldiğini söyledi. PKK'ye %100 düşman olunduğunu ve PKK'nın katil olduğunun her kitle tarafından tescillendiğini dile getiren Kaplan, nasıl bir yol haritası belirlenmesi gerektiğinin görüşüldüğünü açıkladı.

Bölücü terör örgütüne karşı oluşturulan yol haritasının, tamamen bitirmeye yönelik olduğu biliniyor. Fakat gizlilik sebebiyle planın tüm detayları paylaşılamıyor. Konuyla ilgili olarak 11 aşiret liderinin de PKK'ya yönelik saldırılara başlayacağı bilgisi verilebilir.

Son Gelişmeler

Suriye'de olan son gelişmeleri değerlendirme altına aldıklarını söyleyen Kaplan, hangi aşiretin PKK ile nasıl mücadele edebileceğinin çalışmasını yapacaklarını, çalışmalar tamamlanınca tekrardan bir araya gelineceğini, aşiretlerin de PKK ile mücadele konusunda sonsuz katkı sunma arzuları olduğunu anlattı. Suriyeli avukatlarla da bir araya gelecek olduğunu anlatan Kaplan, Suriye'de PKK'ye karşı son derece bir birlik ve beraberlik sağlanacağının altını çizdi.