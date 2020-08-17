Ankara'da +65 Yaş Vatandaşlara Şok! Alınan Son Dakika Kararıyla Artık Bunların Hepsi Engellenecek...

Ankara'da +65 yaş vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların bazı topluca bulunulmakta olan alanlara girmesi tamamıyla kısıtlandı. Açıklamanın hemen sonrasında; Ankara Valiliği tarafından alınacak olan kararlara gözler çevrildi.

+65 yaş düzenlemeleri ve konuyla ilgili alınan önlemler her geçen gün gündemde yerini korumaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde bazı şehirlerde +65 yaş vatandaşlar için birçok kısıtlama yapılmıştı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; +65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin; düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanların tamamına giriş ve çıkışları yasaklandı. Aynı zamanda şehirde, sokak düğünlerinde düğün süresinin maksimum 2 saat olarak belirlenmesiyle ilgili karar altına imza atıldı.

Ankara Valiliği'nden Açıklama Geldi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, git gide artış gösteren koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak Ankara Valisi Vasip Şahin'in önderliğinde olağanüstü toplantı yaptı ve yeni kararlar altına imza attı. Alınan kararlar şu şekilde kendini gösterdi.

İlk Karar: Birbirleriyle bağlantılı olan birimlerin arasında koordinasyon yapılarak, koronavirüs tanısı koyulan ya da temaslısı olan; tüm bunlarla evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşullara uymalarının, elektronik imkanlar da dahil tutulmak kaydıyla her türlü önlem alınarak muhakkak suretle tutulmasına karar verildi.

İkinci Karar: Salgınla mücadele konusunda alınan önlemlerin sahada en iyi şekilde uygulanmasını gerçekleştirme amacı güdülerek kurulan Salgın Denetim Merkezleri kapsamında, "Mahalle Denetim Ekiplerinin" oluşturulmasına, söz konusu ekiplerin mahallelerde tespit edilen ve karantina altına alınan kişileri teker teker takip etmenin sağlanmasına karar verildi.

Üçüncü Karar: Söz konusu ekiplerin; yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını devam ettirebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanında aynı zamanda okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlisi herkesin, muhtarların ve azaların, apartman ile site yöneticilerden temsilcilerin ve kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Dördüncü Karar: Taksiler başta olmak üzere, toplu ulaşım araçlarında; şoför mahalli ile yolcuların arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi.

BEŞİNCİ KARAR: +65 yaş vatandaşlarla birlikte kronik rahatsızlık sahibi olanların başta düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca tüm alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.

SEKİZİNCİ KARAR: +65 yaş vatandaşların her gün saat 10:00 - 20.00 saatleri arasında "sosyal mesafe ve maske" kuralına uymak şartıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatlerin haricinde çıkamayacaklarına karar verildi.