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17 Ağu 2020 - 23:02- Yaşam G: 17 Ağu 2020 - 23:14

Ankara'da "Bu Kadar da Olmaz" Dedirten Flaş Olay! Otobüs Şoförüne Öyle Bir Sebeple Saldırdı ki, Duyan Şok Oldu

Ankara'da özel bir halk otobüsünün şoförü olan Adnan Yaramış isimli şahıs, annesine ait olan engelli kartıyla birlikte otobüse ücretsiz bir şekilde binmeye çalışan yolcuyu fark etti ve kartına el koydu. Bunun sonrasında yolcu, şoföre feci şekilde saldırdı. Olay anı saniye saniye kameralarca kayıt altına alındı.

Enver Yılmaz
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Ankara'da özel halk otobüsü şoförü olan Adnan Yaramış isimli şahıs, annesine ait engelli kartıyla birlikte otobüse binen yolcuyu fark etti ve sonrasında kartına el koydu. Kartı geri alamayan şahıs ise, şoför Yaramış'a fiziki saldırıda bulundu. Yaramış, kendisine saldıran şahsı karakola teslim ederken, olay otobüsün güvenlik kamerasınca anbean kayıt altına alındı.

Adnan Yaramış, 203 - 154 İncirli - Sokullu hattı üzerinde 15 Ağustos 2020 tarihinde Cumartesi günü yaşanan olayı anlattı. 

"Fark Ettim, Kimlik Sordum"

Yolcuyu Ulus'tan aldığını açıklayan Yaramış, kartını okuttuğunda şüphelendiğini ve kimlik sorduğunu, sonrasında ise kimliğini çıkarıp gösterdiğini, bastığı kartla kimliğin birbirini tutmadığını; annesine ait engelli kartını kullandığını fark ettiğini ve buna el koymak zorunda olduğunu söylediğini açıkladı.

Şahsın da kartı isteyerek ineceğini söylediğini, veremeyeceğini söylediğinde ise üstüne yürüdüğünü, kolunu tutup oturduğu kısma vurmaya çalıştığını; diğer yolcuların araya girdiğini söyledi.

"Polise Götürüp..."

Opera'da bulunan polis karakoluna otobüsü çektiğini söyleyen şoför, polis ekiplerinin gelip şahsı götürdüğünü kendisinin ise gittiğini; komisere durumu anlattığını, komiserin ise yolcuları mağdur etmemesini söyleyerek devam etmesini, hakkında gerekli işlemi kendilerinin yapacağını söylediğini aktardı. Kartı vermediğini, tutanak tuttuğunu ve belediyeye teslim edeceğini, onun bir cezasının olduğunu ve o cezanın uygulanacağını anlattı. Serbest ve ücretsiz binişlerle ilgili olarak her gün çok kez bu şekilde suistimalle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren şoför, belediyenin buna kalıcı bir çözüm üretmesi gerektiğini anlattı.

17 Ağu 2020 - 23:02 - Yaşam

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