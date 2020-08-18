Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart: "Mali Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı tutuklandı"

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, sabah saatlerinden bu yana askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı Moussa Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe'nin alıkonulduğunu söyledi.
Onart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bamako yakınlarındaki askeri üste sabah saatlerinden bu yana hareketlilik olduğunu belirtti.
Askeri üssün bulunduğu Kati kentiyle Bamako arasındaki yolların kesildiğini aktaran Onart, şimdilik diğer kabine üyeleriyle ilgili bilgilerin doğrulanamadığını dile getirdi.
Onart, "Bize gelen bilgiler dahilinde Meclis Başkanı Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Daffe'nin tutuklandığını öğrendik." dedi.
Bölgede az sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu bildiren Onart, gerekli bilgilendirme ve uyarının sosyal medya ve vatandaşların bulunduğu Whatsapp gruplarından yapıldığını ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.