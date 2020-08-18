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18 Ağu 2020 - 21:48- Siyaset G: 18 Ağu 2020 - 22:56

MHP'li Fatih Çetinkaya'dan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya Ankara Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına atanan Ahmet Yiğit Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına atanan Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir?
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, yeni atanan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı ziyaret etti. Yeni atanması sebebiyle MHP tarafından çok fazla tebrik ziyareti yapılan Ahmet Yiğit Yıldırım’ı yeni görevinde Fatih Çetinkaya yalnız bırakmayarak, tebriklerini iletti.

Yaptığı ziyareti, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyuran MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatin Çetinkaya; Ülkü Ocaklarından övgü dolu sözlerle bahsetti. “Emsali olmayan bir eğitim yuvası, halis bir kültür kurumu ve Dünya’nın en büyük gençlik teşkilatı” olduğunu belirttiği Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın; Genel Başkanlık görevine ataması tamamlanan, Sayın Ahmet Yıldırım Bey’i ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiğini söyledi ve Allah’tan muvaffak eylemesini diledi.

Son zamanlarda birçok toplum yararına proje yaparak alkış toplayan Ülkü Ocakları; 2019 ve 2020 yılının en aktif gençlik teşkilatları arasında yer almayı başardı. Gerek kitap okuma konusunda, gerek esnafa yardım konusunda, gerekse gerçekleştirdiği çocuk projeleriyle sık sık sık adından bahsettiren Ülkü Ocakları’nda meydana gelen bu bayrak değişimi, birçok siyasi tarafından tebrik edilmeye devam ediyor.

Ahmet Yiğit Yıldırım Kimdir?

Ülkü Ocakları’nın yeni Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım; 1987 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açmış ve ilkokul yıllarından itibaren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde yer almıştır. Aslen Erzincan / İliç ilçesine kayıtlı olan Yıldırım, Beykent Üniversitesi’nde İngilizce İşletme bölümünde eğitim görmüş, Hollanda Saxion Üniversitesi’nde İktisat eğitimi almıştır.

Kariyerini başarılarla devam ettiren Yıldırım, Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış ve hala eğitimini devam ettirmektedir. Bir Yazılım Firması bulunan Yıldırım’ın çalışmaları ulusal bazda birçok ödüle layık görülmüştür.

Fatih Cerrahpaşa Ülkü Ocakları’nda Ortaöğretim Teşkilatı’nda aktif olarak görev almış Yıldırım; Ülkü Ocakları Beykent Üniversitesi Teşkilat Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Hemen sonrasında İstanbul Ülkü Ocakları Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yapmış, 2013 yılı Mayıs ayında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz tarafından; İstanbul Darüzziyafe’de yapılan devir – teslim töreniyle İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine getirilmiştir. Ahmet Yiğit Yıldırım, 2020 yılında Sinan Ateş’in yerine ataması yapılarak yeni Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuştur.

18 Ağu 2020 - 21:48 Ankara- Siyaset

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