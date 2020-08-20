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20 Ağu 2020 - 20:06- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 20:26

Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı...

Ankara'da Davutoğlu depremi yaşandı. Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi, temelinden sallandı. Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, toplam 7 ilçe başkanıyla birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğine dair açıklama altına imza attı.

Enver Yılmaz
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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç; Çankaya başta olmak üzere, Sincan, Altındağ, Mamak, Haymana, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçe başkanlarıyla birlikte Gelecek Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kılıç, istifasını açıklamak üzere gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gelecek Partisi'nin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünüp, bu noktada kendine sunulan görevi kabul ettiğini aktardı. 8 aydır görev yaptığını ve bu süre zarfında Gelecek Partisi'nin bahsettiği ilkelerin tamamından uzaklaştığını gördüğünü vurguladı.

İstifa Depremi 

Davutoğlu'nun yeni partisi "Gelecek Partisi" istifa depremiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu istifa depremiyle, partiden ayrılan isimler aşağıda sıralandığı gibi oldu:

  • Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç
  • Çankaya İlçe Başkanı Tülay Saraçlı
  • Sincan İlçe Başkanı Murat Koca
  • Altındağ İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz
  • Mamak İlçe Başkanı Yasemin Sivri
  • Haymana İlçe Başkanı Nihat Demir
  • Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Ataç
  • Elmadağ İlçe Başkanı Sedat Öztekin
  • Gelecek Partisi Ankara Kurucu Üye Vahdettin Elbay
  • Gelecek Partisi Ankara Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akkoca
  • Gelecek Partisi Ankara Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Yavuz Beytullahoğlu

Seçimi Görebilecek mi?

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde deprem sadece Ankara'da yaşanmadı. Aynı zamanda Mardin ve Giresun'da da istifalar meydana geldi. Gelen istifalarla birlikte birçok insan Davutoğlu'nun partisinin seçimi görüp göremeyeceğini merak etti. Eğer istifalar bu hızla devam ederse; Gelecek Partisi dağılacak gibi duruyor. 

"Şeffaflığın Olmadığı, Siyasi Etiğin Olmadığı, Ahlaki Değerlerin Olmadığı..."

İstifa eden Ankara İl Başkanı'nın sözleri Gelecek Partisi genelinde yankı uyandırmış durumda. Her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirildiğini; şeffaflığın olmadığı, siyasi etikten eserin kalmadığı, ahlaki değer bulunmadığı, adalet ve hukukun A ve H harflerinin dahi geçmediği, haklının hiçbir şekilde neticeye ulaşamadığı, güçlü olanın neticeye ulaştığı; millet değer yargılarının tamamen hiçe sayıldığı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini söyledi. 

20 Ağu 2020 - 20:06 - Gündem

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