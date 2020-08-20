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20 Ağu 2020 - 20:18- Yaşam G: 20 Ağu 2020 - 20:33

Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek...

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, şehirde belirli alanların haricindeki bölgelerde hem ateş hem de mangal yapmanın yasaklandığı duyuruldu. İşte mangal yakmanın yasaklanmadığı o bölgeler...

Enver Yılmaz
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Ankara Valiliği, şehirde belirlenen alanların haricinde bulunan ormanlık alanlarda herhangi bir şekilde ateş ya da mangal yakılmasının tamamen yasaklandığını açıkladı. 

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi tarafından yayınlanan "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge çerçevesinde; Ankara İl Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu tarafından bir takım kararlar alındığı söylendi.

Ankara'da Mangal Yapılabilecek Alanlar 

Vatandaşların mangal yapıp, piknik yapabileceği alanların yalnızca aşağıdaki listede bulunan alanlar olduğu açıklandı. Buna göre vatandaşlar, listedeki alanlarda piknik yapabilecek:

  • Hasbahçe-1 B Tipi ( Çankaya)
  • Keçiören C Tipi
  • Kartaltepe Şehir Ormanı (Keçiören)
  • Hacıkadın Şehir Ormanı (Pursaklar)
  • Yeşildere C tipi ( Sincan)
  • Kılıçlar C tipi (Sincan)
  • Karakaya C tipi (Keçiören)
  • Belören Şehir Ormanı (Sincan)
  • Meşelidağ A tipi (Altındağ)
  • Beynam B tipi (Bala)
  • Hoşebe E tipi (Nallıhan)
  • Kızılcahamam Şehir Ormanı
  • Soğuksu Milli Parkı (Kızılcahamam)
  • Şahinler Tabiat Parkı (Kızılcahamam)
  • Çamkoru Tabiat Parkı (Çamlıdere)
  • Aluçdağı Tabiat Parkı (Çamlıdere)
  • Çubuk Karagöl Tabiat Parkı,
  • Tekkedağı Tabiat Parkı ( Beypazarı)
  • Eğriova Tabiat Parkı (Beypazarı)
  • Sorgun Tabiat Parkı (Güdül)

20:00'den Sonra Buralarda da Yasak

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlar ile birlikte civarında izin verilen piknik alanları, milli parklar ve tabiat parklarında da 31 Ekim 2020 tarihine kadar; saat 20:00'den sonra hiçbir şekilde mangal, semaver ve ateş yakılamayacağı da vurgulandı.

Başta ormanlık alanların etrafındaki yerler olmak kaydıyla; anız ya da bitki örtüsünün hiçbir şekilde yakılamayacağı ve ormanlık alanlara yakın olan konumlardaki düğün ya da benzeri organizasyonlarda "orman yangını oluşturabilecek havai fişek, dilek balonu" gibi yanıcı hiçbir maddenin kullanılamayacağının altı çizildi.

Yapılacak olan denetimlerde tespit edilen tüm aykırılıklar karşısında; ilgili mevzuat hükümlerince gerekli tüm adli ve idari işlemlerin titizlik içerisinde yapılacağı, belirtilen tedbirlerin ilçelerdeki kaymakamlarla emirleri altında bulunan tüm kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceği ifade edildi. 

20 Ağu 2020 - 20:18 Ankara- Yaşam

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