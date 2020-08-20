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20 Ağu 2020 - 19:53- Yaşam G: 20 Ağu 2020 - 20:42

Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı

Ankara'da koronavirüs zirveye ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün düzenli bir şekilde yapılan Türkiye geneli vaka açıklamasıyla, Hayat Eve Sığar uygulamasında şehir şehir yoğunluk güncellemesi yapılıyor. Bu güncellemeler kıyaslandığında, Ankara'da vaka sayısının her geçen gün çok fazla sayıda arttığı gözle görülüyor. Bu artış karşısında artık yeni önlemler uygulanmaya başlayacak. İşte o tedbirler...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara'da yeni tip koronavirüs olan Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere göre; +65 yaşında olan kişiler ve bununla birlikte kronik rahatsızlığı bulunanların başta düğün olmak üzere hiçbir şekilde cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri yasaklanmış durumda.

Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı İddiaları Gerçek mi

Ankara'da koronavirüste yeni önlemler alındı haberi, birçok yayın kuruluşu tarafından çarpıtılarak; "Ankara'da sokağa çıkma yasağı" olduğu yönünde yoğrulmuş durumda. Böyle bir açıklamanın söz konusu olmadığını, şuanlık alınan önlemlerin yalnızca +65 yaşı kapsadığını belirtmek isteriz. Öyle ki; +65 yaş vatandaşların sokağa çıkma yasakları da belirli saatler arasında olacak.

Bu noktada ne Ankara Valiliği; ne Ankara Büyükşehir Belediyesi, ne de Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir açıklama yapılmış değil (genel sokağa çıkma yasağı), bu yüzden ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemesini öneriyoruz.

Toplu Taşımaya Binmek Yasaklandı mı? (65 yaş ve üzeri)

Ankara'da 65 yaş üzeri vatandaşların "yoğun olan saatlerde" yani iş giriş ve çıkış saatlerinde toplu taşımaya binmesi yasaklandı. Bununla birlikte toplu taşıma için şoför mahalli ve yolcular arasına fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi. Böylelikle hem yaşlılar, hem de günde binlerce yolcuyla uzaktan temas haline giren şoförler korunmuş oldu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs Türkiye'de güncel rakamları açıklamadan önce, filyasyon ekibi sayısıyla ilgili bilgi verdi. Buna göre; 1 Temmuz 2020 tarihinde 7.507 olan filyasyon ekibi sayısını 9.344'e çıkardıklarını açıkladı. Her ekip için bir hekim görevlendirmesi yaptıklarını açıklayan Koca, temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranının son 45 günlük sürede tam %98,9'a ulaştığını, filyasyon başarısının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı ve son olarak " yenilen virüs olacakdedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün Türkiye'de 1.412 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. 882 kişi iyileşti, 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle Türkiye'de güncel "toplam" vaka sayısı 254.520 oldu. Toplam iyileşen sayısı 234.797, toplam vefat eden sayısı ise 6.058 oldu. 

20 Ağu 2020 - 19:53 Ankara- Yaşam

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