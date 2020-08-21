EYT Nedir? Kimler Emeklilikte Yaşa Takılıyor?

Emeklilikte yaş problemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kişiler bu problemi yaşamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen emeklilik şartlarında prim gün sayısı ve emekliliğin başladığı yıl önemlidir.

Kimler Emeklilikte Yaşa Takılıyor?

Sigortalı olma süresi ve prim gün sayısı gibi unsurlar emeklilikte yaşa takılma problemini ortaya çıkarmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olmak için belirlenen 3 şart bulunmakta bu şartlar ise yaş, prim ve sigortalı olarak çalışma süresidir. Eğer bir vatandaş sigortalı olarak çalışma süresini tamamlamasına ve prim ödemelerini bitirmesine rağmen emekli olamıyor ise problem yaştadır.

Kişinin emekli olmak için yaşını beklemesi gerekmekte ve belirlenen yaşa gelince emekli olabilmektedir. Ancak bu durumda ise erken emeklilik fırsatı kullanılabilmektedir.

EYT ye kimler takılıyor?

Günümüzde birçok vatandaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına karşın “yaş” kriterine takılıyor. İşte bu EYT dediğimiz yaş kriterine takılan vatandaşlar, 08 Eylül 1999'dan önce ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bir işe giren ve sigorta prim bildirimleri olan vatandaşlarımız oluyor.

Emeklilikte Yaş Problemi Nedir?

Emekli olmak için gereken şartlar arasında devlet tarafından belirlenen yaşa göre emekli olmak da yer almaktadır. Kadınlar için sigortalı çalışma süresi 20 yıl iken; erkek için bu süre 25 yıldır. Ayrıca her vatandaşın en az 5 bin günlük prim ödemesinin de yapılması talep edilmektedir.

EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur?

09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 emeklilik prim gün sayısı ile emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin emekli olabilmeleri için kadınlar 58 yaşını erkekler 60 tamamlamış ve her ikisinin 25 yıllık sigortalılıkları bulunması gerekir. 5400 gün ile emekli olmak isteyenler ise en erken 2035 yılında kadınlar 61 yaşını, erkekler 63 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilirler.

Ne Kadar Sürede Emekli Maaşı Bağlanır

Emeklilere emekli maaşı bağlanma süresi emeklilik talebinde bulunulduğu zaman başlamaktadır. Emeklilik talebinde bulunan kişilerin dosyaları incelenerek herhangi bir olumsuzluk görülmezse emekli maaşları hesaplarına yatırılır.

SGK verilen tahsis talep formunda banka tercihi yapılmış ise ile emekli maaşı ödemesi talep edilen bankaya yatırılmaktadır. Başvuru formunda herhangi bir banka talebi bulunmaması durumunda ise maaşlar Ziraat Bankasına yatırılmaktadır. İlk maaşın yatmasının ardından emekli vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden diledikleri bankalara maaşlarını taşıyabilirler.

Emeklilik Maaşı Bağlanma Süresi Ne Kadardır?

Emeklilikleri için başvuruda bulunan vatandaşlar emeklilik aylığı bağlanması ne kadar sürer öğrenerek bilgi sahibi olmak isterler. Bu noktada kesin bir süre belirtmek doğru olmamakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunun iş ve işlem yoğunluğuna göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkün olacaktır.

Emeklilik maaşı bağlanma süreci Sosyal Güvenlik Kurumunun dosyaları incelemesi ile başlamakta ve merkezin yoğunluğuna göre ortalama olarak 1,5 ile 2 ay arasında gerçekleşmektedir. Emekli maaş tutarları maaşın talep tarihini takip eden ay başından itibaren hesaplanarak bağlanmaktadır.