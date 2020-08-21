Emeklilikte yüksek maaş almak isteyen kişilerin erken emekli olmaması gerekmektedir. Ayrıca prim ödemelerinin de tam ya da fazla olması durumunda kişilerin emeklilik maaşları yüksek olabilmektedir. Yüksek maaş almak isteyen kişilerin emeklilik için belirtilen 3 şartı da yerine getirerek zamanında emekli olmaları tavsiye edilmektedir.

Emeklilikte Nasıl Yüksek Maaş Alabilirim?

Emeklilik şartları olarak; Sosyal Güvenlik Kurumunda erkeklerin 25 yıl kadınların ise 20 yıl çalışması, 5 bin günlük prim ödemesinin yapılması ve yaş belirlenmiştir. Bu 3 şartı da yerine getiren vatandaşlar zamanında emekli olarak hak ettikleri maaşı alabilmektedir. Ancak erken emekli olan kişilerin maaşları daha düşük olmaktadır. Özellikle prim ödemesi tam olmadan emekli olan kişilerin maaşları daha düşük yatmaktadır.

Emekli Maaşı Belirlenmesi

Emekli maaşının daha yüksek olmasını isteyen vatandaşların borçlanmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Dikkatli bir şekilde prim borcu yapıldığı takdirde emekli olanların maaşları yükselebilmektedir. Tavanı baz alarak borçlanan kişilerin maaşları her zaman daha yüksek olmakta ve zaman içinde yüzde 70’e kadar zam alabilmektedirler.

Emeklilikte Ne Kadar Maaş Alırım?

2020 yılı itibari ile 4A’ya mensup olan bir kişi minimum 2.233 TL, 4B’ye mensup olan bir kişi minimum 2.200 TL ve 4C’ye mensup olan bir kişi minimum 2.661 TL emekli maaşı alır. Kişinin emeklilikte ne kadar maaş alacağını belirleyen faktörler şunlardır:

Kişinin emekli olduğu kurum (4A/4B/4C)

Kişinin hangi tarihte işe başladığı ve hangi tarihte işten ayrıldığı

Emekli olmak isteyen kişinin ödenen prim gün sayısı

Kişinin sigortasının aylık kaç gün için ne kadar ödendiği

Emekli olmak isteyen kişinin hizmet verdiği sektör

Ayrıca her yıl, yılda 2 kere, ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılır. Bu yapılacak olan zam enflasyon oranına göre belirlenir.

Emeklilikte Ne Kadar Maaş Alabileceğimi Nasıl Sorgulayabilirim?

Kişi emeklilikte ne kadar maaş alacağını maaşı bağlanmadan önce, e-devlet ve SGK’nın sitesi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir. Bu sorgulama için çalıştığı hizmet sektörü, kimlik bilgileri, prim gün sayısı ve işe giriş tarihleri gereklidir.