Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Ağu 2020 - 08:53- Ekonomi G: 21 Ağu 2020 - 09:05

Emeklilikte Nasıl Yüksek Maaş Alabilirim?

Emeklilik şartları olarak; Sosyal Güvenlik Kurumunda erkeklerin 25 yıl kadınların ise 20 yıl çalışması, 5 bin günlük prim ödemesinin yapılması ve yaş belirlenmiştir.

mask

Emeklilikte yüksek maaş almak isteyen kişilerin erken emekli olmaması gerekmektedir. Ayrıca prim ödemelerinin de tam ya da fazla olması durumunda kişilerin emeklilik maaşları yüksek olabilmektedir. Yüksek maaş almak isteyen kişilerin emeklilik için belirtilen 3 şartı da yerine getirerek zamanında emekli olmaları tavsiye edilmektedir.

Emeklilikte Nasıl Yüksek Maaş Alabilirim?

Emeklilik şartları olarak; Sosyal Güvenlik Kurumunda erkeklerin 25 yıl kadınların ise 20 yıl çalışması, 5 bin günlük prim ödemesinin yapılması ve yaş belirlenmiştir. Bu 3 şartı da yerine getiren vatandaşlar zamanında emekli olarak hak ettikleri maaşı alabilmektedir. Ancak erken emekli olan kişilerin maaşları daha düşük olmaktadır. Özellikle prim ödemesi tam olmadan emekli olan kişilerin maaşları daha düşük yatmaktadır.

Emekli Maaşı Belirlenmesi

Emekli maaşının daha yüksek olmasını isteyen vatandaşların borçlanmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Dikkatli bir şekilde prim borcu yapıldığı takdirde emekli olanların maaşları yükselebilmektedir. Tavanı baz alarak borçlanan kişilerin maaşları her zaman daha yüksek olmakta ve zaman içinde yüzde 70’e kadar zam alabilmektedirler.

Emeklilikte Ne Kadar Maaş Alırım?

2020 yılı itibari ile 4A’ya mensup olan bir kişi minimum 2.233 TL, 4B’ye mensup olan bir kişi minimum 2.200 TL ve 4C’ye mensup olan bir kişi minimum 2.661 TL emekli maaşı alır. Kişinin emeklilikte ne kadar maaş alacağını belirleyen faktörler şunlardır:

  • Kişinin emekli olduğu kurum (4A/4B/4C)
  • Kişinin hangi tarihte işe başladığı ve hangi tarihte işten ayrıldığı
  • Emekli olmak isteyen kişinin ödenen prim gün sayısı
  • Kişinin sigortasının aylık kaç gün için ne kadar ödendiği
  •  Emekli olmak isteyen kişinin hizmet verdiği sektör

Ayrıca her yıl, yılda 2 kere, ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına zam yapılır. Bu yapılacak olan zam enflasyon oranına göre belirlenir.

Emeklilikte Ne Kadar Maaş Alabileceğimi Nasıl Sorgulayabilirim?

Kişi emeklilikte ne kadar maaş alacağını maaşı bağlanmadan önce, e-devlet ve SGK’nın sitesi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir. Bu sorgulama için çalıştığı hizmet sektörü, kimlik bilgileri, prim gün sayısı ve işe giriş tarihleri gereklidir.

21 Ağu 2020 - 08:53 Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri Ankara'da Üretilecek mask
'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri Ankara'da Üretilecek
Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek mask
Türkiye'nin denizleri yerli yazılımla yönetilecek
Doğum iznine en erken ne zaman ayrılabilirim? Kaçıncı Haftada Doğum İznine Çıkılır? mask
Doğum iznine en erken ne zaman ayrılabilirim? Kaçıncı Haftada Doğum İznine Çıkılır?
Muhtarlık maaşı ne kadar 2020 - Muhtarlar Ne Kadar Sürede Emekli Olur? mask
Muhtarlık maaşı ne kadar 2020 - Muhtarlar Ne Kadar Sürede Emekli Olur?
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir? mask
Ne Zaman Emeklilik Dilekçesi Verilir?
Malulen Erken Emekli Nasıl Olur? Erken Emeklilik İçin İşte O Hastalıklar ve Şartları mask
Malulen Erken Emekli Nasıl Olur? Erken Emeklilik İçin İşte O Hastalıklar ve Şartları
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar... mask
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar...
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı mask
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi... mask
Ölü olarak bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi...
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı! mask
Meteorolojiden 5 ile korkutan uyarı!
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı... mask
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı...
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek... mask
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek...

GALERİ

Başkan Ertuğrul Çetin Makamda Değil Sahada mask
Başkan Ertuğrul Çetin Makamda Değil Sahada
Sincan Belediyesinden filyasyon çağrı merkezi kuruldu! 0312 985 00 40 mask
Sincan Belediyesinden filyasyon çağrı merkezi kuruldu! 0312 985 00 40
Keçiören belediyesi örnek tarımsal üretimin masullerini topluyor mask
Keçiören belediyesi örnek tarımsal üretimin masullerini topluyor
Çankaya Çiğdem yüzme havuzunda son dokunuşlar mask
Çankaya Çiğdem yüzme havuzunda son dokunuşlar
Mamak İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı mask
Mamak İlçesinde 'koronavirüs tedbirleri' denetimi yapıldı
İş adamını kaçırıp, ortağından 1 milyon 400 bin TL fidye istediler mask
İş adamını kaçırıp, ortağından 1 milyon 400 bin TL fidye istediler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL