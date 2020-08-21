Emeklilik öğrenme ve sorgulama işlemi için e-devlet sisteminin içerisinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu online hizmetlerinden yararlanmak gerekir.

E-Devlet Sistemi ile Emeklilik Nasıl Öğrenilir?

Ne zaman emekli olabilirim ne kadar maş alabilirim soruları sigortalı çalışan ve emekliliği yaklaşan kişilerin merak ettiği ve cevabını sorguladığı konu olmaktadır. BAĞ-KUR, emekli sandığı ve SSK ya bağlı olarak çalışan ve emekliliğe hak kazanan vatandaşlar sorgulamalarını internet üzerinden kolaylıkla yapabilir. E-devlet sistemi ile sorgulama yapmak için yapılması gerekenler şunlardır;

E-devlet SGK sayfasına giriş yapmak için öncelikle şifre sahibi olmak ve şifre ile kimlik doğrulaması yapmak gerekir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra bağlı bulunulan kurum sayfasına giriş yapılarak sorgulama yapmak gerekir.

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

e-Devlet Şifresi

Mobil İmza

Elektronik İmza

T.C. Kimlik Kartı

Banka

Emeklilik Nasıl Öğrenebilirim

Emeklilik öğrenme ve sorgulama işlemi için e-devlet sisteminin içerisinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu online hizmetlerinden yararlanmak gerekir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar turkiye.gov.tr adresine internet üzerinden giriş yaparak ne zaman emekli olunacağını ve emeklilik ile ilgili diğer sorgulamaları yapmak mümkün olmaktadır.

Sisteme giriş yaparak 4A, 4B ve 4C ye bağlı olarak tüm çalışanlar emeklilik durumları hakkında bilgi sahibi olurlar. Sistem üzerinden yapılan sorgulamalarda ayrıca emeklilik hesaplama işlemleri gerçekleştirilir.