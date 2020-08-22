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22 Ağu 2020 - 10:29- Gündem G: 22 Ağu 2020 - 10:58

Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine!

SSK, Bağ - Kur emeklilerinin tamamını yakından ilgilendiren bir haber geldi. Vatandaşlar, emekli ek ödemeleri ne kadar? Yeni ek ödemeler ne kadar olacak? Sorularına cevap bulmak için çabalıyor. Eğer söz konusu talep onay alırsa; minimum ödeme 119 TL, en yüksek ödeme ise 602 TL olacak. İşte emekli maaşları ve ödemeleri...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Milyonlarca emekliye 602 TL ödeme yapılacak. SSK ve Bağ - Kur emeklilerini kapsamakta olan gelişmeler herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Emeklilere 602 TL ödemenin şartları neler, Hangi emekliler 602 TL ödeme alacak? İşte o ssoruların cevapları. Sizler için 602 TL ödemenin tüm şartlarını araştırma altına aldık.

Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlar için asgari geçim indirimi olarak minimum 220 TL ödeme yapıldığını ifade ederek; emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin %10'a çıkarılmasını istedi. Ocak ayında maaşlarda yükselme yapılan, Temmuz ayında da bir zam daha alacak olan emeklilere, ekstra olarak bir artış daha yapılması gündeme getirildi. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemelerin artırılmasını talep ediyor.

602 TL Ek Ödeme Yapılacak 

Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin %4 ila 5'ten, %10'a çıkarılması gündeme gelmiş durumda. SSK ve Bağ - Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 TL'den 119,88 TL'ye; en yüksek ek ödeme ise 241,15 TL'den 602,87 TL'ye çıkarılacak. Maaşı 1.500 TL olana 60 TL yerine 150 TL, 2.000 TL olana 80 TL yerine 200 TL, 3.000 TL olana ise 120 TL yerine 300 TL ek ödeme yapılacak.

Ocak ayında maaşı yükselen, Temmuz ayında bir zam daha alacak olan milyonlarca emekliye, ekstra bir artış daha gündeme geldi. Emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemede artış meydana getirilmesini istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak minimum 220 TL ödeme yapıldığını vurgulayarak, Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemesinin %10'a çıkarılmasını söyledi.

22 Ağu 2020 - 10:29 Ankara- Gündem

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