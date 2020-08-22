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22 Ağu 2020 - 11:46- Spor G: 22 Ağu 2020 - 11:51

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak kulüplerden PSG ilk, Bayern Münih ise 6. kez kupayı kaldırmak istiyor Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in 3 galibiyeti bulunuyor
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Paris Saint-Germain ( PSG) ile Bayern Münih, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak kulüplerden PSG ilk, Bayern Münih ise 6. kez kupayı kaldırmak istiyor Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in 3 galibiyeti bulunuyor

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Fransa temsilcisi PSG ile Almanya ekibi Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

- PSG, Bayern Münih'e karşı üstün

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.

- Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Fransız-Alman finali

PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u saf dışı bırakmıştı.

PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.

22 Ağu 2020 - 11:46 AA Ankara- Spor

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