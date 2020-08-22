Ankara'da 6 Kişilik Terör Örgütü Vakası! Polislerin İnce Çalışması, Belki de Bir Faciayı Engelledi

Şüphelilere ait fotoğrafların "direniş" adıyla paylaşıldığı, ölen örgüt üyelerinin teker teker anıldığı ve benimsendiği, örgütsel faaliyet çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri; DHKP-C terör örgütünün, DMH yapılanmasındaki 8 şüpheliyle ilgili olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde bir operasyon altına imza attı. Ankara merkezli 3 farklı şehirde yapılan bu operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilerin evlerinde ve "Direnişler Meclisi" ismi verilen örgütün toplanma noktasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital ürün, pankart, mektup ve not bulundu.

Eylem Çağrısı Yapılmış

Ele geçirilen tüm delillerin incelenmesi ve soruşturmaya derinlik kazandırılmasıyla birlikte; terör örgütüne ait olan İnternet sitesinde ve basılı yayın organlarında eylem çağrıları gerçekleştirildiği, şüphelilere ait olan tüm fotoğrafların "direniş" adıyla paylaşıldığı, hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anıldığı ve benimsendiği, örgütsel faaliyetler çerçevesinde etkinlikler yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, farklı şehirlerdeki örgüt üyeleriyle ilişki içerisinde oldukları, İstanbul'da çok kez DHKP-C terör örgütü üyelerinin yakalandığı ve İdil Kültür Merkezi'ni ziyaret ettikleri öğrenildi.

Şüpheli şahısların ayrıca ölüm orucuna giren ve Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi dosyasının sanığı olan M.Koçak için pankart asma eylemi yaptıkları, pankartın direkt olarak Direnişler Meclisi adına yapıldığı, ölüm oruçları sırasında bir günlük destek verme amacıyla açlık grevi eyleminde bulunulduğu, örgütün diğer tüm açık alan yapılanmaları koordinesindeki eylemlere katılım gerçekleştirdikleri, cezaevinde olan tutuklu ve hükümlülerle irtibat içerisinde oldukları tespit edildi.

Örgütler Arası Köprü

Şüpheli şahısların Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve güvenlik güçlerini direkt olarak hedef gösteren, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar altına imza attığı, eylemlerin devamlılık ve çeşitlilik arz ettiği, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği sırada direniş yaptıkları, nezarethane ve gözaltı işlemleri süresi boyunca örgütsel tavır içerisinde açlık grevinde bulundukları, diğer örgütleri de bu eylemlere katılmaya ve birlik içerisinde hareket etmeye çalıştıkları ve örgütler arası köprüler oluşturdukları da tespit edildi.

Şüphelilere ait olan dijital materyallerin incelenmesinde ortaya çıkarılan tüm ses kayıtlarında A.K.'nin sözde direniş eylemleriyle ilgili direktifler verdiği, Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayı sanıklarından olan Mustafa Koçak'ın avukatının olduğu değerlendirilen bu ses kayıtları, başka bir kişinin AKP ve Cumhur İttifakı karşısında hücre çalışması yapıldığını beyan ettiği ses kaydının incelenmesine ortyaa çıkan eylem amaçlarının; örgütlerin direkt olarak hedefleri doğrultusunda olduğu ortaya çıktı.

Toplam 7 kişi, emniyette gerçekleştirilen sorgularının sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 6 tanesi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.