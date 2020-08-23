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23 Ağu 2020 - 13:09- Yaşam G: 23 Ağu 2020 - 13:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs olan Covid-19'dan en çok etkilenen belediyeler arasında yer alıyor. Bu noktada, iki kişi üst düzey yönetici olmak üzere toplam olarak 235 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Volkan Gültekin'in; resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ASKİ Genel  Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk'ün yeni tip koronavirüs olan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 

Toplam 235 Personel 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde açıklanan verilere göre, toplam olarak 235 personel koronavirüse yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan personeller takibe alındı.

Ziyaretler Tamamen Yasaklandı 

Her geçen gün artış gösteren vakalardan dolayı, belediyenin bütün birimlerinde zorunlu görüşmelerin haricinde ziyaretlerin tamamen yasaklandığına dair açıklama yapıldı.

Ankara'da Koronavirüs Korkunç Seviyede!

Ankara ve Türkiye genelinde covid-19 artışları devam ediyor. Türkiye'de ilçeler ve mahalleler bazlı koronavirüs haritasını sunan Hayat Eve Sığar uygulamasında söz konusu artış çok net bir şekilde görülüyor. 

Hayat Eve Sığar uygulamasında, 1 Temmuz tarihindeki covid-19 yoğunluğuyla; 19 Ağustos 2020 tarihindeki covid-19 yoğunluğu karşılaştırıldığında arada oluşan fark oldukça büyük korku meydana getirdi. 

Sincan, Etimesgut ve Keçiören; söz konusu tabloya göre oldukça yoğun bir şekilde vakalarla karşı karşıya kalmış durumda. Hemen hemen tüm noktalar; "yoğunluğun fazla olduğunun" kanıtı olarak kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Söz konusu yoğunluk haritalarını BURAYA TIKLAYARAK görebilirsiniz. 

Türkiye'de Koronavirüs 

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün artması gerekirken, git gide zayıflıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere; hemen hemen herkesin açıklamalar yapmasına rağmen hala sosyal mesafeye dikkat etmeyen, hala maske takmayan milyonlarca insan bulunuyor. Dolayısıyla, koronavirüs vakalarında artış da büyük bir hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamalara göre; 

Yeni hasta sayısı düne göre daha düşük oldu. İyileşen hasta sayısı da yeni hastalardan az oldu. Ağır hasta sayısının yükselişinin devam ettiğini ileten Koca; hasta tedavi ederek başarılan hiçbir salgın mücadelesi olmadığını, mücadelenin tedbirlerle verileceğini ve herkesin tedbir alması gerektiğini; bu sayede yenilenin insanlık değil, covid-19 olacağını vurguladı.

Tanı konan hasta sayısının, uzunca süredir iyileşen hastalardan fazla olduğunu söyleyen Koca, kurallara uyulmamasının, hastalığa yakalanma, bulaştırma, ağır hastalığa yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluk meydana getirmeye sebep olacağını dile getirdi. Tedbir alarak koronavirüsün yenileceğini de sözlerine ekledi.

23 Ağu 2020 - 13:09 Ankara- Yaşam

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