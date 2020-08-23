Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu!

Ekranların en sevilen yüzlerinden olan, eğlenceli halleriyle birçok eve mutluluk getiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun yıllar boyunca mücadele içerisinde olduğu "kaçış sendromu" hastalığından dolayı tekrardan hastaneye yatırılmıştı. Kemik iliğinde meydana gelen değişimden dolayı kök hücre tedavisine başlayan ve saçlarını kesen Mehmet Ali Erbil'den dün yeni bir haber geldi.

Maslak'taki bir hastanede 2 haftadır tedavide olan ve sonunda evine dönebilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamayı yakın dostu olan Ercan Avşar yaptı. Böylelikle ortaya atılan ahlaksız iddialar da son bulmuş oldu.

"Evde İzole Bir Hayat..."

Tedavi sürecinin çok iyi geçtiğiyle ilgili açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, pandemi sebebiyle evde izole bir hayat yaşadığını, sevenlerini ve dostlarını çok fazla özlediğini dile getirdi. Ercan AVŞAR, söz konusu açıklamayı Instagram hesabından paylaştığı şu sözlerle duyurdu:

"Sevindirici haberi Mehmet Ali Erbil'den aldım. Tedavisinin iyi geçtiğini, pandemiden dolayı izole ortamda olduğunu, bu arada sevenlerini ve dostlarını çok özlediğini belirtti. Herkese çok selamı v ar. Babişko dualarımız seninle bir an önce aramızda görmek istiyoruz seni çok özledik"

Mehmet Ali Erbil'e Ne Oldu?

Mehmet Ali Erbil; evinde düşerek kaburgasını kırmıştı. Bunun sonrasında yıllar önce yendiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti ve 234 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Sonrasında tekrardan hastaneye kaldırılmıştı. Bununla birlikte 3-4 kez hastaneye yatıp çıkan Mehmet Ali Erbil,2 haftalık yoğun bakımda kalma süresinde hayranlarını çok korkutmuştu. Fakat; korkulan olmadı ve Erbil, evine dönmeyi başardı. Bir süre evinde kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil; sonrasında tekrar hastaneye kaldırılmış ve kök hücre tedavisi başlamıştı. Bunu da başarılı bir şekilde atlatmayı başaran güçlü şovmen, şuanda evinde kalıyor.