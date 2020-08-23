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23 Ağu 2020 - 16:42- Gündem G: 23 Ağu 2020 - 16:43

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan vatandaşlara toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
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Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 454 ekibin dün yaptığı uygulamada, 3 bin 105 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 143 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 40 şahıs ile 31 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 bin lira ceza uyguladı.

23 Ağu 2020 - 16:42 AA - Gündem

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