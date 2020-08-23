Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, her gün olduğu gibi 23 Ağustos 2020 tarihinde de günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Açıklanan vakalara göre; bugün toplam olarak 80.302 test yapıldı, 1.217 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu, 19 kişi hayatını kaybetti ve 795 kişi iyileşti. Son birkaç gündür, iyileşen sayısının yeni vaka sayısından az olması ise dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, ağır hasta sayısında artışın devam ettiğini söyleyerek; bu konudaki gücün, tamamen tedbirlere uyum kadar olduğunu vurguladı. Tedbirlere ne kadar uyulursa, o kadar güçlü olunacağını söyledi. Sonunda yenilenin virüs olacağını da sözlerine ekleyerek açıklamalarını noktaladı.

Ankara Merkez Oldu!

Kış mevsimi gelmeden koronavirüs vakalarının önünü kesme arzusunda olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavide elde edilen başarıyı, virüsün yayılma hızının kesilmesini görmek istiyor ve bu noktada çok büyük çaba gösteriyor. Bu amaç dahilinde televizyonlarda çıkarılan kamu spotlarının sayısının artırılmasına karar veren Koca, yerel yöneticilerin bu sürece direkt olarak dahil olmasını da sağladı.

Bazı şehirlerde salgının artışına sebebiyet veren etkinlikler kısıtlandı. Buna rağmen sosyal izolasyon kurallarına dahi uyulmadığının tespiti gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerle her ne kadar yeni cezalar kesilse de; baz illerde hala kısıtlamaların umursanmadığı görüldü.

Düğünler başta olmak üzere, asker uğurlamaları, cenazeler gibi toplu etkinliklerde yayıldığı kesinleşen koronavirüsün önünü kesmek adına birçok yeni adım atılsa da; vatandaşların duyarsız davranması birçok üzücü olayı beraberinde getirdi.

Ankara; koronavirüs salgınının ilk kez etkisini gösterdiği "Mart" ayı itibarıyla tüm kısıtlamaları ve Ramazan Bayramı sokak kısıtlamasını gören iller arasında ilk sırada kendini gösterdi. Kurban Bayramı'nda, şehirlerarası yaşanan hareket ve yurt dışı kapılarının açılması ise, Başkent'te vakaların tetiklenmesinin önünü açtı.

Son günden itibaren yani 23 Ağustos 2020;'de; Ankara'nın yer aldığı "Batı Anadolu Bölgesi'nde" çok fazla vaka tespiti gerçekleştirildi. Bundan daha önceki haftalarda neredeyse 100 - 150 daha az görülen vaka sayısı, bir anda Türkiye'nin 2. merkezi oldu.

Ankara'nın yanı sıra, Konya'da salgın 1 belediye başkanının hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bununla birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Başkanı da koronavirüse yakalanan isimler arasında yer aldı.

Ana Merkez Güneydoğu!

Türkiye'de salgının merkezi olarak bilinen bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuş durumda. Bölgede vaka sayısı her geçen gün çok hızlı bir şekilde artarken, salgının ilk pik noktasını gören İstanbul; şuan bu bölgeden daha az vaka sayısıyla gündeme geliyor.

Batı Anadolu Bölgesi, yani Ankara'nın da içerisinde bulunduğu bölgede; Mart ayından bugüne kadar toplam görülen vaka sayısı 23.958 oldu. Bölgede toplam vefat sayısı ise her 100 kişide 6 olarak kayıtlara geçti.