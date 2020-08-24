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24 Ağu 2020 - 20:01- Sağlık G: 24 Ağu 2020 - 20:13

Askerlik için Covid 19 testi nasıl yapılır? Askerlik için koronavirüs testi ne zaman nereden yapılır?

Askerlik için Covid 19 testi nasıl yapılır? Milli savunma bakalığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, silah altına alınacak yeni askerlerin Birliğine teslim almadan önce Kovid-19 testi yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Askerlik için Covid 19 testi nasıl yapılır? sorusunu merak edenler haber detayından okuyabilirler.
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Sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde e-Devlet’ten “ Kovid-19” anketi doldurulduktan sonra yönlendirilen sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testleri yaptırılabiliyor. 

Askerlik için Covid 19 testi nasıl yapılır?

COVID-19 testi yaptıran gençler, sonuç tarihini ve bireysel izolasyonun nasıl yapılacağını öğrenecek. Sonucun negatif çıkması durumunda e-Devlet’e girilerek ASAL sevk başvurusu bağlantısına tıklanıp belge alınarak birliğe katılınacak. Sonucu pozitif çıkanlar ise kontrol ve tedavi için il sağlık müdürlüğüne sevk edilip askere alınmayacak. Anket ve test yaptırmayan bakayaya düşecek.

MSB COVID 19 DUYURUSU

a. Sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanlar, testin yapıldığı tarihi takip eden 5 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayan, test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır,

ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e Devlet’ten alabilecek,

d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,

f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

24 Ağu 2020 - 20:01 Ankara- Sağlık

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