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24 Ağu 2020 - 21:05- Ekonomi G: 24 Ağu 2020 - 21:39

Paraya İhtiyacı Olanları Sevindiren Haber! O Bankalar Devreye Girdi, Faiz Tabloları Şaşırttı

Ev-araba alacaklar bu tabloya bakmadan almayın! Ev almak istiyen, araba almak istiyen veya ihtiyaç kredi çekmek isteyen vatandaşların en çok araştırdığı ve merak ettiği Banka faiz oranları araştırılmaktadır. 2020 Haziran ayından itibaren, büyük düşüşe geçen kredi talepleri, tekrardan artış göstermeye başlamıştır. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Akbank ve Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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Ekonomi Haberleri Faiz Oranları,2020 Ağustos ayı bankaların faiz oranları, kredi çekmek isteyen kişilerin en fazla araştırmakta olduğu konular arasında bulunmaktadır. Özellikle de konut almak isteyen kişiler, kredi talebinde bulunmaktadır. 2020 Ağustos ayı bankaların kredi faiz oranları en fazla araştırılan bankalar ise, devlete ait olan Halkbank, ziraat Bankası ve Vakıfbank olmaktadır. Bu bankaların tercih edilmesinin sebebiyse, devlet destekli oldukları için daha düşük faiz oranıyla kredi vermelerinden kaynaklanmaktadır.

Ekonominin banka faizlerine yansıması, piyasadaki dalgalanmaları büyük ölçüde etkilemektedir. 2020 Haziran ayından itibaren, büyük düşüşe geçen kredi talepleri, tekrardan artış göstermeye başlamıştır.

Ziraat Bankası Faiz Oranları 2020

Ziraat Bankası kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09
  • Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.17
  • Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,18

Halk Bankası Faiz Oranları 2020

Halk Bankası kredi faiz oranları,2020 Ağustos ayı verilerine göre şu şekilde belirtilmiştir:

  •  Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99
  •  Halkbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.15
  •  Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,21

Vakıf Bank Faiz Oranları

Vakıf Bank kredi faiz oranları, 2020 Ağustos ayı güncel verilerine göre şu şekilde beyan edilmektedir:

  • Vakıfbank konut kredisi oranı yüzde 1,18
  • Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.65
  • Vakıfbank Sarıpanjur konut kredisi: 0.99

İş Bankası Faiz Oranları

İş Bankası kredi faiz oranları, 2020 Ağustos ayı güncel verilerine göre şu şekilde beyan edilmektedir:

  • İş Bankası konut kredisi oranı yüzde 1,15
  • İş Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.2
  • İş Bankası İhtiyaç kredisi: 1.3

Akbank Faiz Oranları

Akbank kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
  • Akbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.57
  • Akbankı tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,65

Garanti Bankası Faiz Oranları

Garanti Bankası kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
  • Garanti Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.47
  • Garanti Bankası tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,44

Teb Bankası Faiz Oranları 2020

Teb Bankası kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Teb Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
  • Teb Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.26
  • Teb Bankası tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,24

Yapıkredi Bankası Faiz Oranları 2020

Yapıkredi Bankası kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Yapıkredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
  • Yapıkredi Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.25
  • Yapıkredi Bankası tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,59

QNB Finansbank Faiz Oranları 2020

QNB Finansbank kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
  • QNB Finansbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.45
  • QNB Finansbank tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,07

Denizbank Faiz Oranları 2020

Denizbank kredi faiz oranları, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
  • Denizbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.43
  • Denizbank tüketici kredisi faiz oranı yüzde 1,43

24 Ağu 2020 - 21:05 Ankara- Ekonomi

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