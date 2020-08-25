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25 Ağu 2020 - 20:52- Yaşam G: 25 Ağu 2020 - 21:06

Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak...

Ankara'da koronavirüste feci tablo devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki verilere göre, bölge tamamıyla kırmızıya bürünmüş durumda. Çok hızlı bir şekilde meydana gelen vaka artışları sebebiyle İçişleri Bakanlığı bu kez harekete geçti. Ankara'da hızlı bir şekilde karar alınarak, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek yasaklar belirlendi. İşte o kararlar ve yasaklar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara'da koronavirüsün etkileri her geçen gün yayılım hızı yükselerek devam ediyor. Bu noktada Ankara halkı büyük risk altındayken, yeni bir karar İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Konuyla ilgili genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı sayesinde; durumun ciddiyeti bir kez daha ortaya çıktı.

Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün koronavirüste güncel verileri açıklamaya devam ediyor. Bu noktada günlük yükselişin boyutu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Halk, her ne kadar tedbirli olmazsa; virüs bir o kadar çoğalıyor. Sosyal mesafe ve maskenin ne kadar önemli olduğu gerek Koca, gerekse gerekli tüm kişiler tarafından sık sık dile getirilse de önemsenme oranı neredeyse 0. 

Açıklanan verilere göre bugün Türkiye genelinde 98.231 test yapıldı. Bu testlerden 1.502'si pozitif çıktı. Dünkü sayılara göre neredeyse 100 kişi daha fazla olan bu sayı, vaka artışını ortaya koydu. Bugünkü hasta sayısının yanı sıra vefat sayısı 24 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 887 olarak kendini gösterdi.

Böylelikle Türkiye'de 6 milyon 521 bin 640 test yapıldı. Toplam hasta bugüne kadar 261.194 kişi, toplam vefat ise 6.163 kişi oldu. Hastalarda zatürre oranı %7,4; ağır hasta sayısı 811, toplam iyileşen sayısı ise 238.795 oldu.

Ankara'da koronavirüs tablosuna göz atıldığında ise; Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre; oldukça sıkıntılı süreçler Ankara halkını bekliyor. Dün bir tık daha düşük olan tablodaki kırmızılık oranı, bugün oldukça yüksek seviyeye gelmiş durumda. Bu tablo karşısında nasıl bir önlem alınacağı da merak konusuyken, söz konusu yasağın açıklaması yapıldı.

Ankara'da Yarından İtibaren Bunu Yapmak Yasak!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge; tamamen covid-19 üzerine kuruldu. Söz konusu genelgeye göre, 26 Ağustos 2020 yani yarın itibarıyla toplam olarak 14 şehirde birçok yasak getirildi.

İlk sırada Başkent Ankara, sonrasında Adana, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Antep, Kayseri, Konya, Mardin, Urfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere izin verilmeyecek ve yapılacak düğün ile nikahlar maksimum 1 saatte tamamlanacak.

Bu şehirlerdeki düğün salonlarının hiçbirinde dans veya oyuna izin verilmeyecek. Sandalye ile koltukların düzeni dans alanlarını kapatacak şekilde konferans düzeninde olacak. Aynı zamanda gelin ile damadın ilk ya da ikinci derece yakını olmayan +65 yaş vatandaşlar ve -15 çocuklar düğünlere ve nikah merasimlerine asla katılamayacak.

Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşların tamamında yemekhane hizmeti ve paketli su haricinde her türlü yiyecek ve içecek ikramı durdurulacak. 

25 Ağu 2020 - 20:52 Ankara- Yaşam

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