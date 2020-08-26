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26 Ağu 2020 - 14:06- Spor G: 26 Ağu 2020 - 14:21

Özel sporcu Havva Elmalı, ürettiği bilekliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa hediye etmek istiyor

Özel sporcu Havva Elmalı: "Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmayı, yine İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorum" "Cumhurbaşkanı'mızın Hamza Salih isimini verdikleri torunu oldu ve onu çok görmek istiyorum. Spordan hariç bileklik yapıyorum, kendim dokunarak üretiyorum. Bu bilekliği Hamza Salih'e takmak istiyorum"
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Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından geçen sene İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan görme engelli milli atlet Havva Elmalı, kendi ürettiği bilekliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Hamza Salih'e hediye etmek istiyor.

Milli sporcu Havva Elmalı, 2019 yılında İsviçre'deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde 1500 ve 800 metrede kırdığı rekorla İstiklal Marşı'nı okuttuğunu hatırlatarak, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Havva Elmalı, "Spora 3 yıl önce 2017'de başladım. Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'ye ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmayı hedefliyorum. Yine İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorum." dedi.

Milli sporcu Havva Elmalı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın Hamza Salih ismini verdikleri torunu oldu ve onu çok görmek istiyorum. Spordan hariç bileklik yapıyorum, kendim dokunarak üretiyorum. Bu bilekliği Hamza Salih'e takmak istiyorum, takdim etmek istiyorum." şeklinde duygularını paylaştı.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüren milli atlet Havva Elmalı, çalışmalarına Kovid-19 önlemlerine dikkat ederek antrenörleri eşliğinde ara vermeden devam ediyor.

26 Ağu 2020 - 14:06 AA Ankara- Spor

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