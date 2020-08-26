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26 Ağu 2020 - 15:21- Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "Malazgirt " mesajı:

"1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın ilanından bugüne 63,2 milyon liralık hizmeti halkımızın istifadesine sunduk"
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi'yle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949. yıl dönümü kutlamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın Bakanlık tarafından zaferin önemine ve anlamına yakışır bir yere dönüştürüldüğünü kaydederek, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında silüetinin kazındığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Türkiye'de hali hazırda 44 milli park bulunduğunu hatırlatarak, "Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statüde yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması, kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin, Anadolu'nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Pakdemirli, muharebenin cereyan ettiği alanları kapsayan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın da "tarihi milli park" statüsüyle korunduğuna dikkati çekti.

Pakdemirli, "Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

- Sultan Alparslan'ın silüeti için Guinness'e başvuruda bulunuldu

Milli Park'ta yapılan çalışmalara da değinen Pakdemirli, parkın ilan edildiği 2018'de fetih yolu, namazgah, şadırvan, protokol hizmet birimi, helikopter pisti, merasim alanlarının düzenlendiğini ve geçen yıl giriş kontrol birimleri, su deposu, ilave helikopter pistinin hizmete alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi'nin de hizmete sunulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl da idare binası, cami tadilatı, şadırvan, güvenlik kamera sistemi, ilave 1000 tonluk su deposu ve sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı gibi pek çok yatırım yaparak sahayı zaferin 949. yılı kutlama törenleri öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç olarak Milli Park'ın ilanından bugüne 63,2 milyon liralık hizmeti halkımızın istifadesine sunduk."

Öte yandan, açıklamada, Milli Park'ın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın silüeti için Guinness'e başvuruda bulunulduğu ve tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.


26 Ağu 2020 - 15:21 AA Ankara- Ekonomi

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