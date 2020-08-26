Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak...

Koronavirüsle mücadele noktasında; Ankara Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni yasaklar açıklandı. Ankara Valiliği tarafından 26 Ağustos 2020 tarihli açıklamayla birlikte; gelen yasakların neler olduğu paylaşıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığıyla olağanüstü olarak toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan çıkan yasaklar ise şu şekilde:

Ankara'da Yeni Yasaklar

Koronavirüsle devam eden mücadele çerçevesinde; Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; hastalığın yayılım hızını kontrol edebilmek için ilave tedbirler altına imza attı. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23, 27 ve 72. maddelerine göre; Ankara Valisi Vasip Şahin liderliğinde bir araya gelerek; gündemdeki konuları görüştü ve şu kararları aldı:

İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı 07.07.2020 tarihli ve 10888 sayılı Genelgeleri ile birlikte; kurulun kararlarıyla birlikte salgının kalabalık ortamlarda ne kadar hızlı yayıldığı odak noktası olarak; başta, (Bu yasaklar İçişleri'nin yasakları, aşağıda Ankara'nın ilave yasakları bulunmakta.)

- Düğün (gelin alma, kına vs. her şey)

- Nişan

- Sünnet düğünü vb. etkinliklerin;

Olabildiği kadar kısa zamanda; hatta mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması ve sokaklarda gerçekleştirilen düğün benzeri aktivitelerin aynı gün içerisinde olacak şekilde ve maksimum 2 saatlik ayarlanacak biçimde olmasına karar verildi.

YİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN aynı genelgesi takip edilerek; artış ve azalışlara göre alınan diğer ilave tedbirler ise aşağıdaki gibi:

İlk sırada fiziki mesafe kuralı olmak şartıyla; alınması gereken önlemlere yeteri kadar riayette bulunulmaması, toplum sağlının tamamıyla risk altında olması ve hastalığın yayılım hızını olağanüstü seviyelere çıkarmasıyla düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına karar verildi.

- Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler TAMAMEN YASAK.

- Düğün ve nikahlar EN FAZLA 1 SAAT YAPILABİLECEK.

- Düğün salonlarında sandalye ve koltuk düzeninin fiziki koşullara uygun ve DANS ALANINI KAPATACAK ŞEKİLDE OLMASI GEREKECEK.

- Düğün ve nikahlarda TOPLU YEMEK VERİLMESİ de dahil olmak şartıyla her şekilde YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YASAK.

- Düğünlerde OYUN OYNAMAK, DANS ETMEK YASAK.

- Gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakını olmayan +65 yaş vatandaşların ve 15 yaş altındaki çocukların DÜĞÜNLERE KATILMASI YASAK.

- Düğün ve nikah yapacak kişilerin 48 SAAT ÖNCESİNDE EN YAKIN KARAKOLA BAŞVURUDA BULUMASI GEREKİYOR.

- Her düğünde en az bir kamu görevlisi GÖREVLİ.

- Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında DÜĞÜN VE NİKAHLARDA; her türlü yasağa dikkat etmek ŞART.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü YEMEK SERVİSİ YASAK.

Yasaklara Uymayanlara Ne Yapılacak?

Söz konusu yasaklara uymayanlarla ilgili olarak; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesileceği belirtildi. Aykırılık durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince de; işlem yapılmasına, konusu suç teşkil etmekte olan tüm davranışlara yönelik TCK'nın 195. maddesi gereğince de adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.

Türkiye'de Son Durum Ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili son duruma dair paylaşım yaptı. Buna göre 26 Ağustos 2020 tarihinde toplam olarak 100.109 kişiye test yapıldı, bu kişilerden 1.313'ünün test sonucu pozitif çıktı, 20 kişi vefat etti ve 1.002 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı böylelikle 6.621.749'a ulaşırken, 262.507 kişi hasta oldu, 6.183 kişi vefat etti ve toplam 239.797 kişi tekrardan sağlığına kavuştu.