Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Ağu 2020 - 19:27- Yaşam G: 26 Ağu 2020 - 19:58

Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak...

Ankara'da koronavirüs feci seviyeye ulaştı. Dün (25 Ağustos 20020) Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeyle alınan kararların hemen ardından; bugün (26 Ağustos 2020) Valilik tarafından alınan kararlar açıklandı. Bu kapsamda Ankara'da il genelinde yeni yasakların neler olduğu belli oldu. Ankara halkı bu yasaklara uymadığı takdirde, ciddi para cezalarına çarptırılabilecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Koronavirüsle mücadele noktasında; Ankara Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni yasaklar açıklandı. Ankara Valiliği tarafından 26 Ağustos 2020 tarihli açıklamayla birlikte; gelen yasakların neler olduğu paylaşıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığıyla olağanüstü olarak toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan çıkan yasaklar ise şu şekilde:

Ankara'da Yeni Yasaklar 

Koronavirüsle devam eden mücadele çerçevesinde; Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; hastalığın yayılım hızını kontrol edebilmek için ilave tedbirler altına imza attı. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23, 27 ve 72. maddelerine göre; Ankara Valisi Vasip Şahin liderliğinde bir araya gelerek; gündemdeki konuları görüştü ve şu kararları aldı:

İçişleri Bakanlığı'nın 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı 07.07.2020 tarihli ve 10888 sayılı Genelgeleri ile birlikte; kurulun kararlarıyla birlikte salgının kalabalık ortamlarda ne kadar hızlı yayıldığı odak noktası olarak; başta, (Bu yasaklar İçişleri'nin yasakları, aşağıda Ankara'nın ilave yasakları bulunmakta.)

- Düğün (gelin alma, kına vs. her şey)

- Nişan

- Sünnet düğünü vb. etkinliklerin;

Olabildiği kadar kısa zamanda; hatta mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması ve sokaklarda gerçekleştirilen düğün benzeri aktivitelerin aynı gün içerisinde olacak şekilde ve maksimum 2 saatlik ayarlanacak biçimde olmasına karar verildi.

YİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN aynı genelgesi takip edilerek; artış ve azalışlara göre alınan diğer ilave tedbirler ise aşağıdaki gibi:

  1. İlk sırada fiziki mesafe kuralı olmak şartıyla; alınması gereken önlemlere yeteri kadar riayette bulunulmaması, toplum sağlının tamamıyla risk altında olması ve hastalığın yayılım hızını olağanüstü seviyelere çıkarmasıyla düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına karar verildi.

-  Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler TAMAMEN YASAK.

- Düğün ve nikahlar EN FAZLA 1 SAAT YAPILABİLECEK.

- Düğün salonlarında sandalye ve koltuk düzeninin fiziki koşullara uygun ve DANS ALANINI KAPATACAK ŞEKİLDE OLMASI GEREKECEK.

- Düğün ve nikahlarda TOPLU YEMEK VERİLMESİ de dahil olmak şartıyla her şekilde YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YASAK.

- Düğünlerde OYUN OYNAMAK, DANS ETMEK YASAK.

- Gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakını olmayan +65 yaş vatandaşların ve 15 yaş altındaki çocukların DÜĞÜNLERE KATILMASI YASAK.

- Düğün ve nikah yapacak kişilerin 48 SAAT ÖNCESİNDE EN YAKIN KARAKOLA BAŞVURUDA BULUMASI GEREKİYOR.

- Her düğünde en az bir kamu görevlisi GÖREVLİ.

- Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında DÜĞÜN VE NİKAHLARDA; her türlü yasağa dikkat etmek ŞART.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü YEMEK SERVİSİ YASAK. 

Yasaklara Uymayanlara Ne Yapılacak? 

Söz konusu yasaklara uymayanlarla ilgili olarak; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesileceği belirtildi. Aykırılık durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince de; işlem yapılmasına, konusu suç teşkil etmekte olan tüm davranışlara yönelik TCK'nın 195. maddesi gereğince de adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. 

Türkiye'de Son Durum Ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili son duruma dair paylaşım yaptı. Buna göre 26 Ağustos 2020 tarihinde toplam olarak 100.109 kişiye test yapıldı, bu kişilerden 1.313'ünün test sonucu pozitif çıktı, 20 kişi vefat etti ve 1.002 kişi iyileşti. 

Toplam test sayısı böylelikle 6.621.749'a ulaşırken, 262.507 kişi hasta oldu, 6.183 kişi vefat etti ve toplam 239.797 kişi tekrardan sağlığına kavuştu.

26 Ağu 2020 - 19:27 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kanalizasyon temizliğinin önemi nedir? mask
Kanalizasyon temizliğinin önemi nedir?
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak... mask
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak...
Yetkililer harekete geçti... Beritan Ankara'da tedavi görecek mask
Yetkililer harekete geçti... Beritan Ankara'da tedavi görecek
Askerlik için Covid 19 testi nasıl yapılır? Askerlik için koronavirüs testi ne zaman nereden yapılır? mask
Askerlik için Covid 19 testi nasıl yapılır? Askerlik için koronavirüs testi ne zaman nereden yapılır?
Bursa'da çevre felaketi! Binlerce balık telef oldu mask
Bursa'da çevre felaketi! Binlerce balık telef oldu
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..." mask
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..."
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..." mask
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..."
Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu! mask
Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu!
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo!
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı!
Emeklilere Çok Kötü Haber! Maaşlar Tehlikede, Kesinti Yapılabilir! Dikkat... mask
Emeklilere Çok Kötü Haber! Maaşlar Tehlikede, Kesinti Yapılabilir! Dikkat...

GALERİ

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor mask
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 359. gününde sürüyor
Polatlı Halkına Müjde: İlçenin suya hasretini bitirecek ihale yapıldı mask
Polatlı Halkına Müjde: İlçenin suya hasretini bitirecek ihale yapıldı
Yaşlı çifti canice öldürmüştü! Gözaltına alınan zanlı... mask
Yaşlı çifti canice öldürmüştü! Gözaltına alınan zanlı...
Hakkari'de şehit olan Mesut Yıldırım Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı mask
Hakkari'de şehit olan Mesut Yıldırım Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
25 yaşındaki genç kaldığı apart evde ölü bulundu! mask
25 yaşındaki genç kaldığı apart evde ölü bulundu!
Ankara Büyükşehir'den Dopdolu Zafer Bayramı Programı mask
Ankara Büyükşehir'den Dopdolu Zafer Bayramı Programı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL