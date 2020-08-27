Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..."

Salgının en çok yayıldığı şehirlerden biri olarak ön plana çıkan ve son zamanlarda hem İçişleri Bakanlığı, hem de Valilik tarafından üst üste yeni önlem kararlarının açıklamasının yapıldığı Ankara'da, virüse yakalananların ardından yaşananlara yönelik oldukça dikkat çekici bir olay meydana geldi.

Ailesinin bir kişi covid-19'a yakalanan bir vatandaş, temaslı olduğundan dolayı kendisine de test yapılması gerektiğini biliyordu ve doğal olarak böyle düşündü. Fakat bir süre boyunca beklemesine rağmen herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili bir gelişme meydana gelmedi. Salgının yayılmasından dolayı işi her geçen gün daha da zor alan ve oldukça zor şartlar altında; ciddi fedakarlıklar göstererek çalışan filyasyon ekiplerinin artık yeni vaka ve taramalara yetişemediği biliniyor.

"Sonuç Pozitif Çıktı, Arayan, Soran Yok"

Bu örnekte de yine Ankara'da bir yurtta, kendisiyle iletişime geçilmemesi ve belirti göstermesi üzerine özel hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıktı fakat ilgili yurttaş, hiçbir şekilde geri bildirim alamadı. Bunun sonrasında hastaneleri, sağlık müdürlüğünü ve ulaşabildiği her türlü kurumu aradı ve kronik rahatsızlığa sahip olduğunu da aktararak hastaneye götürülmesi talebini oluşturdu.

Fakat kendisine hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden dönüş alamayan yurttaş, bu kez kendisine yardımcı olması için milletvekillerine ulaşmak adına büyük çaba gösterdi ve sonunda ulaştı.

"Sistemde Görünmüyor" Göz Dolduran Olay...

Bir vekille kurulan temasın sonrasında ilgili yurttaşın durumu yetkililerle paylaşıldı ve dikkat çeken bir yanıta ulaşıldı. Söz konusu yurttaşın koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen sisteme işlenmemişti. Yani ya ilgili özel hastane sonucu sisteme girmemişti, ya da bu sistemde bir problem vardı.

Yurttaşın koronavirüs sonucunun ilgili ekipleri iletilmesinin ardından gönderilen ekipler, ilgili yurttaşı hemen hastaneye kaldırırken, tedavisi de başladı.

Yaşanan bu olay, benzeri durumda kaç Ankaralı ve ülkede diğer şehirlerde bulunanların olduğu ve bu yurttaşların tedaviye ulaşımda nası sorular yaşadığı sorularını tekrardan gündeme getirdi. Milyonlar ise, yaşanan bu çaresiz anları gözyaşları içerisinde izledi. Dün yapılan açıklamaya göre, Twitter'da " TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS KONTROLÜ KAYBEDİLDİ" gönderisi TT oldu.

Salgında Kontrolü Kaybettik

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgınla ilgili olarak oldukça çarpıcı açıklamalar altına imza attı. Yaklaşık olarak 10 gündür yeni hasta sayısının, iyileşen hastalardan fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Ceyhan, bu durumun kontrolün kaybedildiğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye, Ağustos ayının başından itibaren günlük vaka sayısında 4 rakamlı sayıların altına ne yazık ki düşemiyor. Sağlık Bakanı Koca, yeni önlemler almak zorunda kaldıklarını söylerken, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ceyhan'dan korkutucu bir açıklama geldi.

İyileşen hasta sayısı ile yeni vaka arasındaki farkın 700'e geldiğini söyleyen Ceyhan, yeni vaka sayısıyla iyileşen vaka sayısının bu farkının korkutucu olduğunu vurguladı. Şuanda bulunulan noktada salgının tamamıyla kontrolden çıktığını söyledi. Buna sebep olarak ise; 10 günlük iyileşen vaka sayısı ve yeni vaka sayısını gösterdi. Ne zaman iyileşen, yeni vakanın üstüne çıkarsa tekrar kontrol altına alındı denilebileceğini ifade etti.

Türkiye'de Son Durum Ne? (27 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son durumla ilgili açıklamalar altına imza attı. 27 Ağustos 2020 tarihinde toplam olarak 106.111 test yapıldığını ve bu testler sonucunda 1.491 vakanın pozitif çıktığını, bununla birlikte 26 kişinin vefat ettiğini ve 995 kişinin iyileştiğini iletti.

Böylelikle Türkiye'de toplam vaka sayısı 263.998'e yükseldi. Toplam 6.209 kişi ise hayata gözlerini yumdu. Toplam iyileşen sayısı toplam vaka sayısına yaklaşarak; 240.792 olarak kayıtlara geçti.