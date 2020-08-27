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27 Ağu 2020 - 20:10- Yaşam G: 27 Ağu 2020 - 20:22

Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu...

Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırlattığı haberi, milyonlarca hayranını hüzne boğdu. Haberlerankara.com olarak; gerek Twitter'da gerekse diğer sosyal medya uygulamalarında Mehmet Ali Erbil ile çıkan iddialara yönelik genel bir araştırma ve bilgilendirme yaptık. İşte Mehmet Ali Erbil ve son durumuyla ilgili net bilgi...

Enver Yılmaz
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Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu oldukça merak ediliyor. Evinde banyo yaptığı sırada ayağı kayıp yere düşmesinin sonucunda; uzunca bir tedavi sürecini atlatan ve yıllardır mücadele içerisinde olduğu kaçış sendromu hastalığı tekrardan nükseden Erbil'in son durumuna dair detaylar haberimizde... Mehmet Ali Erbil ne hastasıydı? İşte Mehmet Ali Erbil ve hastalığıyla ilgili tüm detaylar...

Vasiyetini Hazırlattı...

Kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi sonucunda yaklaşık olarak 235 gün boyunca yoğun bakımda yatan ve tedavi olan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra tam 3 kez tekrardan hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in söz konusu sık hastane trafiği sonrasında vasiyetnamesini hazırlattığı ortaya çıktı. Avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağırarak vasiyetini yazdıran Erbil; hazırlanan evraklar altına imzasını attı.

Erbil'in Son Sağlık Durumu

Mehmet Ali Erbil, son sağlık durumunu yakın dostu olan sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Tedavi sürecinin çok iyi bir şekilde geçtiğini ileten Erbil, pandemiden dolayı evinde izole bir şekilde yaşadığını, sevenleri ve dostlarını çok özlediğini dile getirdi. 

Neden Böyle Oldu? Üzücü Hikayenin Tamamı

Ünlü şovmen Erbil hastalıkla büyük bir mücadele içerisinde. Erbil'in son sağlık durumu, sevenlerince oldukça merak ediliyor. İşte Erbil'in son sağlık durumu...

Mehmet Ali Erbil; 18 Kasım 2018'de evinin banyosunda düşmüş ve kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan talihsiz şovmen, aylar boyunca yoğun bakımda kalmıştı ve 235 gün sonra taburcu olmuştu. Erbil'in kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun da bir süre doktorların gözetimiyle devam edeceği bilgisine ulaşılmıştı.

Ünlü şovmenin ablası Yeşim Erbil, birkaç gün önce kardeşinin sağlık durumuna yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım altına imza atmıştı. Her zaman yapıldığı gibi dua edileceğini ve Allah'tan yardım isteneceğini ileten Erbil; herkesin Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu merak ettiğini, aslında bilgileri saklamadıklarını, sadece iki ileri, bir geri giden garip bir süreç olduğundan dolayı anlık duyuru yapmadıklarını, 16 aydır çok ağır bir hastane sürecinde olduklarını; taburcu olsa da ayaktan takibinin her zaman devam ettiğini söyledi.

20 yıldır mevcut olan kaçış sendromu ve düşmeyle başlayan olayların, genel vücut sağlığını çok yıprattığını dile getiren Erbil, birgün dahi "ne olacak böyle" demediğini, şu anda da yoğun bakımda olduğunu; son olayın ağır bir kaçış sendromuyla ilgili olduğunu, yıpranan organların daha fazla etkilendiğini, bu sebepten dolayı hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Kronik hastalıklarla baş etmenin son derce zor olduğunu, ne zaman ve ne gelişeceğinin bilinemeyeceğini; 2+2'nin 4 olmadığını; tedavinin süreceğini ve bekleyeceklerini; her zaman yapıldığı gibi dua edeceklerini, kendisinin en başından beri söylediği şeyin bu olduğunu; tüm hastalar için Allah'ın en hayırlısını vermesini diledi.

Kendilerinin doktor olarak bilimin ışığında gerekli olan her şeyi yapacaklarını; hayatın böyle garip bir kurum olduğunu, her zaman mutlu, her zaman sağlıklı, her zaman pozitif ve enerjik olmadığını söyledi ve iyi pazarlar diledi.

İki beyin damarı birlikte tıkandığından dolayı birkaç ay önce tekrardan hastaneye kaldırılan Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez Ercan Avşar aracılığıyla bilgi vermişti. 

27 Ağu 2020 - 20:10 Ankara- Yaşam

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